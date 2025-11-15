¡NO TE QUEDES SIN SALDO! ENCUENTRA EL PUNTO DE RECARGA MÁS CERCANO PARA TU TARJETA PUNTA ARENAS CONECTADO

​Sus ubicaciones se pueden consultar a través del sitio web Bipay.cl, la aplicación móvil Red Regional y Bipay Wallet.A mediados de julio, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) comenzó con la modernización en la forma de pago en el transporte público de la capital de Magallanes y la Antártica Chilena. El nuevo sistema de pago electrónico Punta Arenas Conectado llegó para transformar la experiencia de viaje, con tecnología sin contacto, permitiendo a los usuarios y usuarias pagar su pasaje de manera rápida y segura mediante tarjetas prepago o dispositivos móviles, dejando atrás el efectivo a bordo de los buses.Como formas de pago se aceptan: 1) Tarjetas prepago Persona Mayor, que se pueden adquirir por $1.550 pesos en los puntos de venta autorizados; 2) Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para escolares y estudiantes de Educación Superior; 3) QR a través de la app Bipay Wallet -de descarga gratuita para iOS y Android-; y 4) tarjetas bancarias de crédito, débito y prepago Visa y MasterCard.Es importante destacar que, para garantizar el acceso al sistema, se creó una red de más de 80 puntos de venta y recarga distribuidos estratégicamente en diversos sectores de Punta Arenas, como almacenes de barrios y comercios ubicados en zonas de alta afluencia, con el fin de garantizar que todos los usuarios y usuarias tengan acceso cercano y conveniente para adquirir y recargar sus “Punta Arenas Conectado”, siendo más de 16 mil tarjetas las que actualmente se encuentran en circulación en la capital regional.Los almacenes de barrio se han consolidado como los puntos de mayor demanda, gracias a su accesibilidad para los vecinos de los distintos sectores. Entre los locales con más operaciones se encuentran "Copia de llaves", "Los cariñositos", "Good vibes", "Panadería Gladys", "Kiosko Boris" y "Casa Koi".Asimismo, la Seremitt de Magallanes en conjunto con Bipay han reforzado los operativos en diferentes zonas de la ciudad dirigidos a personas mayores, que buscan facilitar la tarjeta a usuarios y usuarias de más de 60 años, para que obtengan el beneficio tarifario entregado por el MTT. En esta línea, también han reforzado operativos junto a Junaeb en diferentes institutos educacionales para incentivar a estudiantes a validar o adquirir sus TNE. ¿Dónde están los puntos de venta y recarga?Los interesados en conocer la ubicación exacta de estos puntos, pueden acceder al sitio web Bipay.cl y seleccionar la opción "Puntos de venta y recarga", seleccionar "Punta Arenas". Al hacerlo, se desplegará un mapa interactivo de la ciudad con la georeferenciación de los más de 80 puntos distribuidos, cada uno detallando nombre, dirección y horario de atención.El sitio también ofrece un archivo PDF descargable con mapas de la ciudad divididos por sectores principales, como el centro Plaza Muñoz Gamero, el sector de la Zona Franca, el Barrio Prat y todos sus alrededores. Este material puede descargarse en dispositivos móviles, compartirse por diversas plataformas o imprimirse para consulta física.Como alternativa digital, la aplicación Bipay Wallet permite a los usuarios visualizar los puntos de venta más cercanos. Para ello, deben ingresar a la aplicación, seleccionar el botón "Centros Bipay", elegir "Punta Arenas" y automáticamente se desplegará el mapa con georeferenciación, indicando los puntos cercanos a su ubicación.Para más información, los interesados pueden contactar al correo [email protected], [email protected] o acudir al Centro de Atención al Usuario, ubicado en calle Julio A. Roca 886 (Galería Roca), que atiende de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas, y los sábados de 9:30 a 12:00 horas.





