Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

15 de noviembre de 2025

¡NO TE QUEDES SIN SALDO! ENCUENTRA EL PUNTO DE RECARGA MÁS CERCANO PARA TU TARJETA PUNTA ARENAS CONECTADO

Son más de 80 puntos de venta los que están distribuidos en Punta Arenas. ​

PERSONA MAYOR PUQ

​Sus ubicaciones se pueden consultar a través del sitio web Bipay.cl, la aplicación móvil Red Regional y Bipay Wallet.A mediados de julio, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) comenzó con la modernización en la forma de pago en el transporte público de la capital de Magallanes y la Antártica Chilena. El nuevo sistema de pago electrónico Punta Arenas Conectado llegó para transformar la experiencia de viaje, con tecnología sin contacto, permitiendo a los usuarios y usuarias pagar su pasaje de manera rápida y segura mediante tarjetas prepago o dispositivos móviles, dejando atrás el efectivo a bordo de los buses.Como formas de pago se aceptan: 1) Tarjetas prepago Persona Mayor, que se pueden adquirir por $1.550 pesos en los puntos de venta autorizados; 2) Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para escolares y estudiantes de Educación Superior; 3) QR a través de la app Bipay Wallet -de descarga gratuita para iOS y Android-; y 4) tarjetas bancarias de crédito, débito y prepago Visa y MasterCard.Es importante destacar que, para garantizar el acceso al sistema, se creó una red de más de 80 puntos de venta y recarga distribuidos estratégicamente en diversos sectores de Punta Arenas, como almacenes de barrios y comercios ubicados en zonas de alta afluencia, con el fin de garantizar que todos los usuarios y usuarias tengan acceso cercano y conveniente para adquirir y recargar sus “Punta Arenas Conectado”, siendo más de 16 mil tarjetas las que actualmente se encuentran en circulación en la capital regional.Los almacenes de barrio se han consolidado como los puntos de mayor demanda, gracias a su accesibilidad para los vecinos de los distintos sectores. Entre los locales con más operaciones se encuentran "Copia de llaves", "Los cariñositos", "Good vibes", "Panadería Gladys", "Kiosko Boris" y "Casa Koi".Asimismo, la Seremitt de Magallanes en conjunto con Bipay han reforzado los operativos en diferentes zonas de la ciudad dirigidos a personas mayores, que buscan facilitar la tarjeta a usuarios y usuarias de más de 60 años, para que obtengan el beneficio tarifario entregado por el MTT. En esta línea, también han reforzado operativos junto a Junaeb en diferentes institutos educacionales para incentivar a estudiantes a validar o adquirir sus TNE. ¿Dónde están los puntos de venta y recarga?Los interesados en conocer la ubicación exacta de estos puntos, pueden acceder al sitio web Bipay.cl y seleccionar la opción "Puntos de venta y recarga", seleccionar "Punta Arenas". Al hacerlo, se desplegará un mapa interactivo de la ciudad con la georeferenciación de los más de 80 puntos distribuidos, cada uno detallando nombre, dirección y horario de atención.El sitio también ofrece un archivo PDF descargable con mapas de la ciudad divididos por sectores principales, como el centro Plaza Muñoz Gamero, el sector de la Zona Franca, el Barrio Prat y todos sus alrededores. Este material puede descargarse en dispositivos móviles, compartirse por diversas plataformas o imprimirse para consulta física.Como alternativa digital, la aplicación Bipay Wallet permite a los usuarios visualizar los puntos de venta más cercanos. Para ello, deben ingresar a la aplicación, seleccionar el botón "Centros Bipay", elegir "Punta Arenas" y automáticamente se desplegará el mapa con georeferenciación, indicando los puntos cercanos a su ubicación.Para más información, los interesados pueden contactar al correo [email protected], [email protected] o acudir al Centro de Atención al Usuario, ubicado en calle Julio A. Roca 886 (Galería Roca), que atiende de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas, y los sábados de 9:30 a 12:00 horas.


ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN (5)

MUNICIPALIDAD ACELERA ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN PARA ESTE DOMINGO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GRAN INTERÉS CONCITÓ VIAJE INAUGURAL DE TEMPORADA DE PINGÜINERAS OPERADO POR TABSA

Leer Más

Isla Magdalena.


Isla Magdalena.


DSC02212
nuestrospodcast
PERSONA MAYOR PUQ

¡NO TE QUEDES SIN SALDO! ENCUENTRA EL PUNTO DE RECARGA MÁS CERCANO PARA TU TARJETA PUNTA ARENAS CONECTADO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PLACA ELECCIONES 2025 (1)

ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025: CHILE DECIDE, POLAR COMUNICACIONES LE INFORMA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
DANIELA VEGA_CHARLA

UNA CHARLA FANTÁSTICA: DANIELA VEGA, INICIÓ CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL CINE CHILENO EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
aducci

CANDIDATO A DIPUTADO RIQUELME DUCCI DESTACA EL PLAN ESPERANZA AUSTRAL Y PROPONE MAYOR PRESENCIA PARLAMENTARIA EN MAGALLANES