Punta Arenas,
15 de noviembre de 2025

GOBERNADOR FLIES DESTACA MILLONARIA INVERSIÓN DEL NUEVO SISTEMA BIOMÉTRICO ABIS "ESTA ES LA INVERSIÓN MAS GRANDE QUE SE HA HECHO EN LA REGIÓN EN EL ÁMBITO DE SEGURIDAD"

Buenos días región.

gobernadorflies

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el gobernador de Magallanes, Jorge Flies Añón, entregó detalles sobre dos hitos que marcarán el desarrollo regional: la aprobación definitiva del Plan Especial de Zonas Extremas (PEDZE) 2025-2035 y el innovador proyecto de la PDI para fortalecer la seguridad fronteriza mediante el sistema automatizado de identificación biométrica ABIS.

Respecto al avance en materia de seguridad, Flies destacó la magnitud del nuevo sistema ABIS, presentado por la Policía de Investigaciones en el marco de la Ley 21.734, que obliga a implementar este tipo de control biométrico en aeropuertos para vuelos nacionales e internacionales. El gobernador enfatizó que “esta es la inversión más grande que se ha hecho en la región en el ámbito de seguridad y yo creo que va a cambiar la condición de resguardo”, subrayando el impacto que tendrá en la protección de fronteras y en el control de ingresos al territorio.

En paralelo, la autoridad regional abordó la firma realizada junto al Presidente Gabriel Boric para la aprobación definitiva del PEDZE 2025-2035, destacando que esta política permitirá acelerar proyectos estratégicos para Magallanes y la Antártica Chilena. Flies recordó que gracias al PEDZE, “la única región que creció su presupuesto fue Magallanes en un 40% y el otro año va a pasar lo mismo”, lo que permitirá dar continuidad a obras ya iniciadas y fortalecer infraestructura clave.

El gobernador ejemplificó avances contemplados: la biblioteca y archivo regional, la senda de penetración Río Pérez–Hollenberg, obras de fibra óptica, entre otras. “Tenemos 1.3 billones en los próximos años”, afirmó, precisando que la nueva etapa del plan incorpora un robusto capítulo de servicios básicos, ausente en el PEDZE original. Esto permitirá extender redes de agua potable y mejoras sanitarias tanto en Punta Arenas como en sectores rurales como Primavera y San Gregorio, además del avance del plan estratégico de agua potable para Puerto Williams, que —según enfatizó— “no en varios años más, es algo que ya partió”.

Flies también adelantó inversiones en salud primaria: Puerto Natales necesita un nuevo CESFAM, mientras que Punta Arenas requiere uno en el sector norte, en Hornillas con Avenida Frei, ambos priorizados en la cartera PEDZE. “Si no estuviera en el PEDZE, este proyecto estaría en espera de forma eterna”, señaló. A ello se suma una asignación de 10 mil millones de pesos destinada a enfrentar las listas de espera en la región.

El gobernador cerró destacando que este conjunto de iniciativas representa una decisión política sostenida de invertir en zonas extremas, proyectando una década de obras, infraestructura, conectividad y seguridad reforzada para Magallanes.





CARTELERA CULTURAL 15 DE NOVIEMBRE

MUNICIPIO REFUERZA SAPU ANTE FUERTE ALZA DE CONSULTAS RESPIRATORIAS

Leer Más

El incremento de hasta un 40% en la demanda llevó a ampliar turnos en los tres dispositivos de urgencia.


El incremento de hasta un 40% en la demanda llevó a ampliar turnos en los tres dispositivos de urgencia.


1

ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE (HYST): RESPECTO A CIERRES PUNTUALES DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS EN FERIADOS

vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

Liliana Cortés

directoraservel

DIRECTORA REGIONAL DEL SERVEL DETALLA PREPARATIVOS PARA LAS ELECCIONES 2025 EN CONVERSACIÓN CON POLAR COMUNICACIONES

SEREMI DE AGRICULTURA ANUNCIA NUEVO CONCURSO DE RIEGO DIRIGIDO A MUJERES AGRICULTORAS