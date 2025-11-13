Punta Arenas,
13 de noviembre de 2025

INICIA LA TEMPORADA DE GALAS CULTURALES DE FIN DE AÑO EN PUNTA ARENAS

​El retiro de invitaciones para la Escuelita de Ballet marca el comienzo de la cartelera cultural de noviembre, que incluirá seis presentaciones de los elencos municipales.

CARTELERA CULTURAL 2025 (6)

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Área de Cultura, dio inicio a la temporada de galas de fin de año con el retiro de invitaciones para la presentación de la Escuelita de Ballet del Teatro Municipal, que se realizará este sábado 15 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro.

El alcalde Claudio Radonich destacó que noviembre será un mes especial para las artes locales, con una programación que pondrá en escena el talento de los seis elencos municipales. "Estamos muy contentos, porque este mes tendremos seis galas con talento cien por ciento puntarenense. La Escuelita de Ballet abre esta programación con Coppelia, una obra que refleja el esfuerzo, la disciplina y la creatividad de nuestros niños y niñas. Invitamos a toda la comunidad a acompañarlos en esta linda experiencia", señaló.

El jefe comunal explicó que las invitaciones podrán retirarse los días 13 y 14 de noviembre, entre 15:00 y 17:00 horas en Unimarc sur, y de 15:00 a 19:00 horas en el Teatro Municipal José Bohr. "Queremos que las familias participen y disfruten de este cierre cultural, y también que conozcan el trabajo de nuestros elencos. En marzo abriremos nuevas audiciones, por lo que esta es una gran oportunidad para motivar a más niños y jóvenes a integrarse", añadió.

Por su parte, Maribel Valle, del Área de Cultura, explicó que esta presentación es el primer montaje propio de la Escuelita de Ballet. "Son 28 bailarinas y bailarines en escena, bajo la dirección de Karen San Martín. Es un hito en su formación artística, con una puesta en escena que demuestra el crecimiento técnico y el compromiso de las y los alumnos. Además, habrá reconocimientos a las estudiantes más destacadas por su dedicación durante el año", detalló.

La obra, inspirada en el clásico ballet de Léo Delibes, presenta una adaptación con sello local, centrada en la historia de la doctora Coppelius y su muñeca Coppelia, en una puesta en escena que combina danza, humor y aprendizaje.

La Cartelera Cultural 2025 continuará con una variada programación gratuita: el reestreno de "Alicia en el País de las Maravillas" del Elenco de Teatro Municipal, los días 22 y 23 en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro; la Gala del Ballet del Teatro Municipal el 27; la presentación conjunta de la Orquesta Latinoamericana y el Coro Municipal el 28; la Gala del Ballet Folclórico Municipal el 29; y finalmente la Gala del Coro de Voces Blancas el 30 de noviembre, todas a las 19:00 horas en el Teatro Municipal José Bohr.

"Será un mes lleno de arte y emoción, con espectáculos familiares, gratuitos y de primer nivel, protagonizados por artistas magallánicos que con su talento y dedicación mantienen vivo el espíritu cultural de nuestra comuna", concluyó el alcalde Radonich.


