CON PLURALIDAD DE VOCES, POLAR COMUNICACIONES DA POR TERMINADO SU CICLO DE ENTREVISTAS RUMBO A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

​Polar Comunicaciones cerró este 13 de noviembre su ciclo de conversaciones con los candidatos que buscan un escaño parlamentario o respaldo presidencial en Magallanes. El matinal Buenos Días Región se transformó nuevamente en un punto de encuentro para que los postulantes expusieran sus proyectos y perspectivas ante la comunidad.



A través del programa los candidatos compartieron sus propuestas, trayectorias personales, miradas sobre la contingencia política y definiciones respecto de las postulaciones presidenciales que respaldan.

El ciclo contempló a representantes de Cambio por Chile, Unidad por Chile, Chile Grande y Unido, el Partido de la Gente e independientes. Entre ellos, Alejandro Riquelme Ducci, Juan Srdanovic Arcos, Javiera Calvo Rifo, Ramón Aguilar Tobar, Javiera Morales Alvarado, Verónica Aguilar Martínez, Ivania Paz Salinas, Pablo Bussenius, Ricardo Hernández Cremaschi, Jennifer Rojas, Graciela Andrade, Christian Matheson, Abel Fernández, Roberto Sahr, Carlos Bianchi y Claudia Barrientos, quienes expusieron sus posturas ante la audiencia regional.

Con ello, la emisora reafirma su compromiso con el pluralismo informativo y el acceso ciudadano a la oferta programática de cada candidatura en la antesala de una elección clave para el país.

