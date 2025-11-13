Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

13 de noviembre de 2025

CON PLURALIDAD DE VOCES, POLAR COMUNICACIONES DA POR TERMINADO SU CICLO DE ENTREVISTAS RUMBO A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

​El matinal Buenos Días Región reunió a candidatos de todos los sectores políticos antes del cierre oficial de campaña.

candidatosdiputados2025

​Polar Comunicaciones cerró este 13 de noviembre su ciclo de conversaciones con los candidatos que buscan un escaño parlamentario o respaldo presidencial en Magallanes. El matinal Buenos Días Región se transformó nuevamente en un punto de encuentro para que los postulantes expusieran sus proyectos y perspectivas ante la comunidad.

A través del programa los candidatos compartieron sus propuestas, trayectorias personales, miradas sobre la contingencia política y definiciones respecto de las postulaciones presidenciales que respaldan.

El ciclo contempló a representantes de Cambio por Chile, Unidad por Chile, Chile Grande y Unido, el Partido de la Gente e independientes. Entre ellos, Alejandro Riquelme Ducci, Juan Srdanovic Arcos, Javiera Calvo Rifo, Ramón Aguilar Tobar, Javiera Morales Alvarado, Verónica Aguilar Martínez, Ivania Paz Salinas, Pablo Bussenius, Ricardo Hernández Cremaschi, Jennifer Rojas, Graciela Andrade, Christian Matheson, Abel Fernández, Roberto Sahr, Carlos Bianchi y Claudia Barrientos, quienes expusieron sus posturas ante la audiencia regional.

Con ello, la emisora reafirma su compromiso con el pluralismo informativo y el acceso ciudadano a la oferta programática de cada candidatura en la antesala de una elección clave para el país.



candidatosdiputados2025

CON PLURALIDAD DE VOCES, POLAR COMUNICACIONES DA POR TERMINADO SU CICLO DE ENTREVISTAS RUMBO A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU DESMIENTE DECLARACIONES DE CANDIDATO SOBRE ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN

Leer Más

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo aclara que el proyecto Francisco Bettancourt es uno de los 57 proyectos habitacionales ejecutados durante el actual gobierno, y lamenta la difusión de información incorrecta que busca confundir a la ciudadanía.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo aclara que el proyecto Francisco Bettancourt es uno de los 57 proyectos habitacionales ejecutados durante el actual gobierno, y lamenta la difusión de información incorrecta que busca confundir a la ciudadanía.

MINVU - Altos del Cabo de Hornos_oct25
nuestrospodcast
eleccionesnatales

AUTORIDADES DE ÚLTIMA ESPERANZA GESTIONAN ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA ELECCIONES ESTE DOMINGO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
Roberto Sahr
WhatsApp Image 2025-11-12 at 12
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
CENTRALDECARNES

ISL CAPACITA A PREVENCIONISTAS DE MAGALLANES SOBRE NUEVO REGLAMENTO DE RIESGOS LABORALES

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
aducci

CANDIDATO A DIPUTADO RIQUELME DUCCI DESTACA EL PLAN ESPERANZA AUSTRAL Y PROPONE MAYOR PRESENCIA PARLAMENTARIA EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
leysecaelecciones

¿HABRÁ LEY SECA? ASÍ FUNCIONARÁ EL COMERCIO EL DÍA DE LAS ELECCIONES