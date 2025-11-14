POR ELECCIONES, ESTE DOMINGO RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR NO ATENDERÁ PÚBLICO Y ALGUNAS ÁREAS PROTEGIDAS RESTRINGIRÁN SU HORARIO DE ATENCIÓN

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes informa que debido a la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias este domingo, algunas de las áreas protegidas que se encuentran bajo su administración, tendrán horarios restringidos de atención al público o cerrarán su acceso durante todo el día.

​



Es el caso de la Reserva Nacional Laguna Parrillar, la cual no abrirá al público durante todo el día domingo, reabriendo hasta el día martes 18 de noviembre, ya que, durante todos los días lunes, el equipo de la unidad se dedica a diversas labores de mantención.

​



Por otra parte, el Parque Nacional Pali Aike, ubicado en la comuna de San Gregorio, no atenderá público durante la jornada de la mañana, abriendo la unidad desde las 14 hrs.

​



Mientras que la Reserva Nacional Magallanes atenderá de forma normal durante toda la jornada de la mañana y parte de la tarde, adelantando su cierre al público a las 15 hrs.

​



Por otra parte, el Parque Nacional Torres del Paine, el Monumento Natural Cueva del Milodón, el Monumento Natural Los Pingüinos y el Parque Nacional Bernardo O'Higgins, atenderán de forma normal durante todo el día domingo.

​

