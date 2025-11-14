Punta Arenas,
14 de noviembre de 2025

POR ELECCIONES, ESTE DOMINGO RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR NO ATENDERÁ PÚBLICO Y ALGUNAS ÁREAS PROTEGIDAS RESTRINGIRÁN SU HORARIO DE ATENCIÓN

Reabriendo hasta el día martes 18 de noviembre, ya que, durante todos los días lunes, el equipo de la unidad se dedica a diversas labores de mantención.

Reserva Laguna Parrillar (3)
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes informa que debido a la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias este domingo, algunas de las áreas protegidas que se encuentran bajo su administración, tendrán horarios restringidos de atención  al público o cerrarán su acceso durante todo el día.

Es el caso de la Reserva Nacional Laguna Parrillar, la cual no abrirá al público durante todo el día domingo, reabriendo hasta el día martes 18 de noviembre, ya que, durante todos los días lunes, el equipo de la unidad se dedica a diversas labores de mantención.

Por otra parte, el Parque Nacional Pali Aike, ubicado en la comuna de San Gregorio, no atenderá público durante la jornada de la mañana, abriendo la unidad desde las 14 hrs.

Mientras que la Reserva Nacional Magallanes atenderá de forma normal durante toda la jornada de la mañana y parte de la tarde, adelantando su cierre al público a las 15 hrs.

Por otra parte, el Parque Nacional Torres del Paine, el Monumento Natural Cueva del Milodón, el Monumento Natural Los Pingüinos y el Parque Nacional Bernardo O'Higgins, atenderán de forma normal durante todo el día domingo.


ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN (5)

MUNICIPALIDAD ACELERA ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN PARA ESTE DOMINGO

PRESIDENTE BORIC Y GOBERNADOR FLIES FIRMAN LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS (PEDZE) 2025-2035 PARA MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

​Con la firma, las iniciativas podrán concretarse con mayor agilidad.

​Con la firma, las iniciativas podrán concretarse con mayor agilidad.

nuestrospodcast
ZONA FRANCA Y MALL DEBERÁN ESTAR CERRADOS ESTE DOMINGO Y TRABAJADORES CONTARÁN CON TRES HORAS PARA VOTAR

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

CHILE SECUENCIA A CHILE: UNA MIRADA PROFUNDA A LA VIDA MARINA Y SUS SECRETOS GENÉTICOS

ME ROMPISTE EL CORAZÓN

MAGALLANES CONMEMORARÁ EL DÍA DEL CINE CHILENO