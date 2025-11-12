CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINEDUC Y LA ACHS PERMITIRÁ IMPLEMENTAR ACCIONES FORMATIVAS Y DE PREVENCIÓN EN LAS COMUNIDADES ESCOLARES

Ayer en la mañana, en el Salón Gabriela Mistral de la Secreduc, se dio inicio a la jornada “Fortaleciendo Comunidades Educativas Inclusivas”, donde se presentó el alcance del Convenio de Colaboración que firmaron durante el mes de julio el Ministerio de Educación (MINEDUC) y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), con el objetivo de avanzar hacia entornos escolares más seguros, inclusivos y preparados para responder a la diversidad de sus estudiantes.

En el hito estuvieron presentes, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic; el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez; y la gerente de Operaciones Red Preventiva y Desarrollo Comercial de la ACHS, Javiera Cabalín Fernández; quienes presentaron oficialmente esta alianza estratégica en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. En la actividad también participaron la jefa del Departamento Provincial de Educación, Carolina Álvarez Antonin; la directora regional de JUNJI, Paola Valenzuela Pino; y la rectora del CFT de Magallanes, Valeria Gallardo Abello.

Esta iniciativa contempla un despliegue conjunto entre los equipos del MINEDUC y la ACHS en todo el país para implementar capacitaciones, asesorías y recursos adaptados a la realidad de cada territorio, para acompañar la implementación de políticas como la Ley 21.545 (Ley de Autismo), respondiendo a la necesidad de construir entornos más inclusivos para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

“Este Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación y la Asociación Chilena de Seguridad permite coordinar esfuerzos para la implementación de acciones de prevención en las comunidades escolares de nuestra región. Estas iniciativas buscan fortalecer el aprendizaje mediante una mayor participación de los estudiantes, así como promover la formación y el desarrollo profesional de docentes y asistentes de la educación, quienes han demostrado su compromiso para trabajar en estos temas tan relevantes para la construcción de comunidades educativas más inclusivas”, señaló el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic.

Por su parte, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, expresó que “promover trayectorias educativas positivas implica mucho más que asegurar el acceso a la educación. Requiere de apoyos oportunos, decisiones pedagógicas fundamentadas y ajustes contextuales pertinentes que favorezcan una participación plena y efectiva en los procesos de aprendizaje. Para lograrlo, es fundamental una colaboración sostenida entre familias, equipos docentes, profesionales especialistas y los propios estudiantes. Solo así es posible construir ambientes educativos inclusivos, respetuosos y comprometidos con el desarrollo integral de todos y todas”.

La gerente de Operaciones Red Preventiva y Desarrollo Comercial de la ACHS, Javiera Cabalín Fernández, indicó: “Hace tres meses hemos estado recorriendo las distintas regiones. Este convenio busca generar diferentes capacitaciones y acompañamientos a las comunidades educativas. Es una alianza que busca reforzar las capacidades para tener ambientes más inclusivos y cómo generar herramientas para el trabajo con niñas, niños y adolescentes con espectro autista. Contempla capacitaciones a través de nuestras plataformas digitales que nos permite llegar a más gente pero también acompañamiento presencial para los establecimientos educativos que lo requieran”.

Cabe destacar que las capacitaciones incluyen contenidos como corregulación emocional, gestión de situaciones desafiantes, bienestar laboral y estrategias de inclusión educativa. Todo el material contará con estándares de accesibilidad, como la incorporación de lengua de señas en las cápsulas audiovisuales, y estará disponible sin costo para las comunidades educativas. Todo el material mencionado está disponible en el sitio web https://achsvirtual.achs.cl/achs/.

