15 de diciembre de 2025

ALCALDE DE CABO DE HORNOS DESTACA COMPROMISO HISTÓRICO CON LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS SILVESTRES: MAGALLANES EXTIENDE CONVENIO DE COMUNIDADES PORTAL HASTA 2030

​El hito se concretó el jueves 11 de diciembre de 2025, mediante la suscripción de un anexo que permitirá dar continuidad al modelo de gobernanza suprarregional, clave para el desarrollo sostenible y la protección de la Patagonia chilena.

La Región de Magallanes renovó su compromiso con la conservación de las áreas protegidas y el fortalecimiento de las comunidades locales, tras la firma de la extensión del Convenio Marco de la Estrategia de Comunidades Portal, que proyecta su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.

 

El hito se concretó el jueves 11 de diciembre de 2025, mediante la suscripción de un anexo que permitirá dar continuidad al modelo de gobernanza suprarregional, clave para el desarrollo sostenible y la protección de la Patagonia chilena.

 

El documento fue firmado por el Gobernador Regional de Magallanes, Jorge Flies, y el alcalde de Cabo de Hornos y presidente de la Asociación Regional de Municipalidades de Magallanes y de la Antártica Chilena (Amumag), Patricio Fernández Alarcón, quien destacó la relevancia del acuerdo como un compromiso que trasciende a las autoridades de turno.

 

"Hemos podido volver a sellar un compromiso que tenemos las regiones y las comunas con la conservación de las áreas silvestres. Podrán pasar alcaldes, alcaldesas, gobernadores y representantes de distintos niveles del Estado, pero hoy se sella un pacto que debe perdurar por siempre: la conservación de las áreas silvestres de toda la Patagonia chilena", afirmó el jefe comunal.

 

La ceremonia contó además con la participación de la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández; la jefa de la Unidad Regional de Subdere, Daniela Panicucci; y representantes de Conaf, Sernatur y de la municipalidad de Punta Arenas.

 

El Convenio Marco original, firmado el 26 de enero de 2022 en la Reserva Nacional Magallanes, sentó las bases para un trabajo colaborativo con una visión de macrozona, orientado a reconocer el valor de las áreas protegidas, fortalecer el vínculo con las comunidades locales y avanzar en una conservación efectiva que contribuya al bienestar humano.

 

Durante el mes de diciembre, el anexo será también suscrito por las demás instituciones que integran la alianza, entre ellas el Gobierno Regional de Los Lagos, la Asociación de Municipalidades de la Provincia de Palena, la Asociación de Municipalidades de la Región de Aysén, la Universidad Austral de Chile y la ONG Pew, sumándose además las municipalidades de Puerto Montt y Cochamó.

 

Con esta ampliación, las instituciones participantes, lideradas por los gobiernos regionales y los municipios, reafirman su compromiso con un enfoque integral, que promueve simultáneamente la conservación del territorio y el desarrollo sostenible de las comunidades portal de la Patagonia chilena.


Cabo de hornos 200 personas han ido a votar

MÁS DE 200 PERSONAS HAN VOTADO EN EL ÚNICO LOCAL DE LA COMUNA DE CABO DE HORNOS

JOSÉ ANTONIO KAST ES ELECTO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2026-2030

Leer Más

El republicano, de acuerdo al Servicio Electoral, obtiene el 59,8%%, lo que marca una tendencia que se asume irremontable para la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.


El republicano, de acuerdo al Servicio Electoral, obtiene el 59,8%%, lo que marca una tendencia que se asume irremontable para la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.


CON EL 100% DE LAS MESAS ESCRUTADAS EN MAGALLANES: KAST 55,29% - JARA 44,71%

¿HABRÁ LEY SECA? ASÍ FUNCIONARÁ EL COMERCIO EL DÍA DE LAS ELECCIONES

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: OPERATIVO OFTALMOLÓGICO BENEFICIA A MÁS DE 50 PERSONAS EN PUERTO WILLIAMS

EL FOSIS ABRE COMPRA NAVIDEÑA COLECTIVA DEL PROGRAMA JUNTOS MÁS BARATO PARA PUNTA ARENAS

CARTELERA CULTURAL 13 DE DICIEMBRE