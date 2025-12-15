CON ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA EN HOTEL TRES PASOS SERPAT CONMEMORÓ 80 AÑOS DEL PREMIO NOBEL A GABRIELA MISTRAL

La conmemoración regional de la entrega del Premio Nobel a Gabriela Mistral a cargo del Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat) tuvo un énfasis en la descentralización territorial con la programación de actividades en la provincia e Última Esperanza.

Así, este martes 9 de diciembre, la Coordinación de Bibliotecas Públicas del Serpat efectuó dos actividades de mediación lectora con estudiantes de las comunas de Torres del Paine y Puerto Natales A través de la intervención artística "¡Bienvenida Gabriela!" -a cargo del actor Marco Quiroz-, las niñas y niños recibieron en sus establecimientos a una muñeca gigante que representa a la poeta y le presentaron diversas expresiones lúdicas o artísticas (lecturas de poemas, rondas, dibujos) preparadas con anterioridad junto a sus docentes.

Durante la mañana la presentación se realizó en Villa Cerro Castillo, en el frontis de la Escuela Fronteriza Ramón Serrano Montaner, contando también con la participación de párvulos del Jardín Infantil Telenke (Junji) y de la Escuela Rural de Cerro Guido. En la ocasión los estudiantes de los diversos niveles declamaron poemas de Gabriela Mistral, se presentó un lienzo con ilustraciones y el rostro de la escritora; luego, los presentes formaron una ronda en torno a la muñeca gigante, para concluir con las niñas y niños dibujando con tiza sobre las veredas del lugar. La actividad fue coordinada in situ por la dirección del establecimiento, con la colaboración de la Biblioteca Pública N°16 de dicha comuna. Participó en esta instancia la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, acompañada por directivos, funcionarios municipales y profesores y educadoras de los establecimientos educacionales.

Por la tarde, las actividades continuaron en Puerto Natales, donde alrededor de un centenar de niñas, niños y docentes de la Escuela Baudilia Avendaño de Youssuf se reunieron en el gimnasio del establecimiento, para dar la bienvenida a Gabriela Mistral. En la oportunidad se entregó una breve reseña de la poeta, se leyeron poemas de su autoría y se hicieron rondas en torno a la muñeca gigante. Posteriormente, cada uno de los cursos (entre 1ro. y 7mo. básico) se tomó una fotografía con la imagen de la poeta, le entregaron saludos y le hicieron preguntas sobre distintos aspectos de su vida que eran respondidas en el momento.

En ambas oportunidades, participaron en el elenco de titiriteros que dan vida a la muñeca gigante dos estudiantes, dando vida al concepto de "elenco ciudadano" que articula el conjunto de presentaciones que ha realizado la muñeca gigante que representa a la poeta en otros espacios (intervenciones "Camina con Gabriela"), relevando la participación de las comunidades en que se desarrollan.

Placa conmemorativa





Al día siguiente, coincidiendo con los 80 años de entrega del Premio Nobel, los jardines del Hotel Tres Pasos (ubicado en el Km 283 de la Ruta 9 Norte) fueron escenario de la inauguración de una placa conmemorativa instalada por la Dirección Regional del Serpat para homenajear la estadía de Gabriela Mistral en el lugar, en marco del único viaje de descanso y placer que realizó mientras residió en Magallanes en el período 1918-1920.

La actividad estuvo encabezada por la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas; el director regional del Serpat, Pablo Quercia; los concejales Edmundo Bilbao y Raúl Lorca (que además es director de la Escuela Ramón Serrano Montaner); el representante de SLEP, Sebastian Fuentes y el coordinador de Bibliotecas Públicas del Serpat, Bruno Sepúlveda, junto a Hella Roehrs, gerente del establecimiento hotelero, estudiantes y profesores de la Escuela Fronteriza Ramón Serrano Montaner

El coordinador regional de Bibliotecas Públicas del Serpat, Bruno Sepúlveda, expresó que: "Era necesario llevar a Gabriela a Última Esperanza, a las y los estudiantes. Ella les visitó para inspirarlos a conocerla en sus escritos, para que se atrevan a soñar con ser poetas como ella. Fueron encuentros mágicos de la mano de sus profesores y profesoras, y quedamos muy contentos con lo vivido".

La alcaldesa Anahí Cárdenas destacó la importancia de Gabriela Mistral para la comuna y su importante legado en pro de la educación rural, instancia de desarrollo clave para territorios apartados como Torres del Paine. Por su parte, el director regional del Serpat, Pablo Quercia, agradeció "a quienes hicieron posible la instalación de esta placa en este lugar, que no solo fue residencia estival para Mistral, sino también inspiración para retratar un Chile diferente y desconocido. Fue aquí, donde al contemplar esta indómita naturaleza, se inspiró para los bellos versos de un libro trascendental para su obra -y para la la literatura- como lo es Desolación, un concepto que refleja su sentir ante un territorio abrumador". Asimismo, Quercia destacó que la placa redactada por Dusan Martinovic, fue fabricada considerando criterios inclusivos, pues cuenta con un resumen de su contenido en Braile.

Tres Pasos





Gabriela Mistral visitó el lugar gracias a la invitación de su amigo, el dueño del Hotel Tres Pasos, poeta y comerciante Rogelio Figueroa, y su señora Juanita Vásquez.

Junto a las profesoras Celmira Zúñiga y Laura Rodig, Gabriela Mistral se alojó en este hotel rural entre enero y febrero de 1919, para contemplar la magnificencia de la inmensidad patagónica. Desde allí comenzará sus recorridos a las cadenas montañosas cercanas, que la conmovieron profundamente y la maravillaron: "Las Torres del Paine son vestigios de elementos, viento y tempestades, saetas que van y que vienen".

Precisamente en este inspirador espacio natural, en tranquilidad y soledad, desarrolló gran parte de su primer libro, Desolación cuyo Capítulo IV denominado "Naturaleza" con sus "Paisajes de la Patagonia" nos trasladan en el tiempo a esta visita gracias a sus versos. El apacible entorno despertó la inspiración en la poeta, que recordará estos paisajes desolados con noble afecto como "una patria doble y contradictoria, de dulzura y de desolación".

