30 de octubre de 2025
CON MATERIAL EDUCATIVO SERPAT MAGALLANES APOYÓ III JORNADAS DE HISTORIA REGIONAL Y TERRITORIOS MATEO MARTINIĆ BEROŠ
Maquetas de monumentos históricos, zonas típicas y monumentos paleontológicos, memorices y juegos fueron entregados por la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat) y sus unidades relacionadas, Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales y Museo Regional de Magallanes, para ser distribuidos entre los equipos participantes de las III Jornadas Escolares de Historia Regional y Territorios Mateo Martinić Beroš.
La donación se enmarca en las acciones de la Política de Educación Patrimonial que impulsa dicho servicio y en la celebración del centenario del Consejo de Monumentos Nacionales, que se conmemora este año. El aporte fue entregado al docente del Liceo Polivalente Sara Braun e integrante de la comisión organizadora, Javier Muñoz -acompañado por estudiantes participantes del evento- por el director regional del Serpat, Pablo Quercia, quien comprometió apoyo para la edición 2026 de esta importante iniciativa que promueve la valoración, conocimiento y protección del patrimonio cultural en el ámbito escolar.
Las III Jornadas Escolares de Historia Regional y Territorios Mateo Martinić Beroš se realizaron la semana pasada en dicho establecimiento educacional, congregando alrededor de 200 estudiantes y profesores de 24 establecimientos de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, que expusieron más de 40 investigaciones sobre la historia regional y antártica, destacando por su creatividad, rigor y sentido de pertenencia. El coordinador del evento, Javier Muñoz, agradeció el entusiasmo de los participantes y la calidad de las investigaciones, destacando que “los resultados sobrepasaron nuestras expectativas y confirman el impacto de esta actividad en los jóvenes y su comprensión del territorio magallánico y patagónico, con sus múltiples particularidades”.
El Serpat estuvo presente también en el Panel de Expertos que entregó retroalimentación a los equipos participantes, a través de la encargada del Área Educación y Mediación del Museo Regional de Magallanes, que integró esta instancia junto a Marcelo Mayorga, director de la Fundación Mateo Martinić Beroš y Camila Buvinic, del Departamento de Comunicaciones y Educación de Inach.
MINVU ENTREGA 297 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA EN 74% LA META DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL
Con esta entrega, Magallanes alcanza 3.413 soluciones habitacionales terminadas, consolidándose como una de las regiones con mayor avance del país.