NIÑAS Y NIÑOS DE LA JUNJI MAGALLANES VIVIERON EL “DÍA DE GABRIELA MISTRAL” EN EL CIIJUM

“Esto es un reconocimiento a una gran poetisa chilena, sobre quien hemos trabajado todo 2025 gracias al Plan Nacional de la Lectura. A las niñas y los niños de nuestro nivel Medio Mayor A les llama poderosamente la atención: aprendieron la canción ‘Dame la mano’, han hecho rondas, compartieron con la marioneta gigante de Gabriela Mistral y visitaron su pabellón en el Liceo ‘Sara Braun’”, detalló la educadora del Jardín Infantil “Peter Pan” de Punta Arenas, Carolina Bahamondez, en el contexto del “Día de Gabriela Mistral”, que fue celebrado en el Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (Ciijum), este martes 18 de noviembre de 2025.

Las y los párvulos del recinto de calle General Del Canto fueron vestidos de amarillo para la ocasión, compartiendo con representantes de los establecimientos “Laguna Azul”, “Bambi”, “Colores del Viento” y del Centro Educativo Cultural de Infancia (CECI) “El Pingüino”, en el contexto de la Semana de la Educación Parvularia.

La hermosa cita fue preparada por el equipo del Museo Regional de Magallanes (MRM) del Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat) y la Dirección Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), contando con funciones de cuenta cuentos, pausas activas con rondas y juegos, así como estaciones de pintura y fotografía desplegados por el primer piso del Ciijum, ubicado en avenida Salvador Allende 0291.

La profesora Teresita Gómez y la educadora de párvulos Paula Maldonado ejercieron de cuenta cuentos y ofrecieron a las niñas y niños el montaje “Homenaje a Gabriela Mistral”, que demandó tres meses de preparación a través de la obra de la poetisa, con juegos, cantos y rondas. “Lo que Gabriela hizo como profesora es fundamental para ser transmitido a la primera infancia. Nosotras hemos estudiado por cinco años sobre narraciones orales y estamos felices con esta invitación para mostrar lo aprendido”, afirmó.

La educadora asesora de la Subdirección de Calidad Educativa de la Junji Magallanes, Claudia Vivar, destacó la tarea del Museo Regional de Magallanes del Serpat de acercar la obra de Gabriela Mistral a las niñas y niños, con distintos recursos tales como pinturas, puzles, rondas y sectores musicales, además de obras teatrales y fotografías con la poetisa. “Durante el presente año los equipos de todos los establecimientos han dado a conocer la figura de Gabriela Mistral con una serie de actividades, coronando el programa con esta jornada”, informó la profesional.

Política de Educación Patrimonial

El director regional de Serpat, Pablo Quercia, calificó de trascendental este tipo de actividades “porque el patrimonio se transforma en un contenido, un objetivo y un recurso. Para transmitir a niñas y niños qué significa el patrimonio, lo hacemos con intervenciones muy lúdicas y orientadas a este segmento etario. Durante 2025, la conmemoración de los ochenta años del Premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral ha sido nuestra musa inspiradora”.

Agregó que el convenio entre Serpat y Junji suscrito este lunes 17 de noviembre de 2025 es fundamental para llevar adelante iniciativas en el marco la Política de Educación Patrimonial, e invitó a la comunidad a acercarse a estas áreas de enseñanza “que se dan en un ámbito diferente, no tradicional y muy interesante. Uno aprende de niño a través del juego, que es una herramienta indispensable y útil, que potencia nuestro trabajo conjunto con la Junji”.

La directora regional de Junji Magallanes, Paola Valenzuela Pino, concluyó que el “Día de Gabriela Mistral” fue “un gran aporte para la educación de niñas y niños, quienes tuvieron la posibilidad de aprender sobre esta importante mujer de la historia de Chile, coronando un año muy especial de trabajo con el Plan Nacional de la Lectura. Permitió además que las y los párvulos desarrollen su sentido creativo y de aprendizaje, transformándose en una oportunidad de formación para educadoras y técnicos”.

