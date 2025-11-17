Punta Arenas,
17 de noviembre de 2025

OBRA NACIONAL "EMILIA" EMOCIONÓ AL PÚBLICO CON UN POTENTE MENSAJE CONTRA EL BULLYING

​La puesta en escena, protagonizada por Catherine Mazoyer y Constanza Vera, y dirigida por el magallánico Julio Vargas, invitó a las familias puntarenenses a reflexionar sobre el acoso escolar y la importancia del acompañamiento a niños, niñas y jóvenes.

Con gran asistencia de público, la noche de este jueves se presentó en el Teatro Municipal "José Bohr" la obra nacional "Emilia", un montaje que abordó la temática del bullying, visibilizando ante el público magallánico una problemática que afecta a miles de jóvenes en el país. 

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas culturales impulsadas por la Municipalidad y la Fundación de Cultura Municipal. "Es una línea de acción muy concreta que ha permitido que miles de vecinos participen de una agenda cultural muy variada y con mucha fuerza, donde el esfuerzo que realizamos va directamente a nuestros vecinos, para que disfruten, se entretengan y tengan la posibilidad de acceder a distintas expresiones artísticas", expresó.

En cuanto a las próximas actividades de la cartelera cultural, desde el área de cultura del municipio informaron que esta continuará el 15 de noviembre a las 19 horas con la presentación de la Escuelita de Ballet en el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro", espacio que también acogerá el 22 y 23 de noviembre, a la misma hora, el reestreno de "Alicia en el País de las Maravillas".

Las presentaciones continuarán en el Teatro Municipal "José Bohr", donde el 27 de noviembre se realizará la Gala del Elenco de Ballet del Teatro Municipal, seguida por la Gala de la Orquesta y Coro Municipal el 28 de noviembre, y la Gala del Ballet Folklórico Municipal el 29 de noviembre, todas a las 19 horas. La cartelera de este mes finaliza el 30 de noviembre, también a las 19 horas, con la Gala del Elenco Coro Voces Blancas.


Alcalde de Cabo de Hornos condecora al Contraalmirante Jorge Castillo en Puerto Williams

CONTRAALMIRANTE JORGE CASTILLO RECIBIÓ CONDECORACIÓN EN RECONOCIMIENTO A SU LABOR EN PUERTO WILLIAMS

LO QUE HAY QUE SABER DE LOS RESULTADOS DE LA PRESIDENCIAL Y LA PARLAMENTARIA

​Kast logró unificar a la derecha detrás de su candidatura tras conocerse los resultados. Los candidatos de ese sector sumaron 50,32%. Jara, pese a llegar en primer lugar, quedó en una situación muy desmedrada para el balotaje. La derecha no cumplió su expectativa de lograr mayoría en el Congreso. Parisi, que dio la gran sorpresa, anunció que hará una consulta a sus bases para ver en quién descarga sus votos.

DETIENEN A HOMBRE POR DESACATO E INCENDIO DE VEHÍCULO EN MEDIO DE CASO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN PUNTA ARENAS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

OBRA NACIONAL "EMILIA" EMOCIONÓ AL PÚBLICO CON UN POTENTE MENSAJE CONTRA EL BULLYING

¿RECIBES ASIGNACIÓN FAMILIAR? ES UN REQUISITO CLAVE PARA ACCEDER AL APORTE FAMILIAR PERMANENTE 2026

Flyer Concurso Ensayo Histórico Sergio Lausic Glasinovic

SEREMI DE EDUCACIÓN CONVOCA AL CONCURSO DE ENSAYO HISTÓRICO "SERGIO LAUSIC GLASINOVIC"