OBRA NACIONAL "EMILIA" EMOCIONÓ AL PÚBLICO CON UN POTENTE MENSAJE CONTRA EL BULLYING

Con gran asistencia de público, la noche de este jueves se presentó en el Teatro Municipal "José Bohr" la obra nacional "Emilia", un montaje que abordó la temática del bullying, visibilizando ante el público magallánico una problemática que afecta a miles de jóvenes en el país.

​



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas culturales impulsadas por la Municipalidad y la Fundación de Cultura Municipal. "Es una línea de acción muy concreta que ha permitido que miles de vecinos participen de una agenda cultural muy variada y con mucha fuerza, donde el esfuerzo que realizamos va directamente a nuestros vecinos, para que disfruten, se entretengan y tengan la posibilidad de acceder a distintas expresiones artísticas", expresó.

​



En cuanto a las próximas actividades de la cartelera cultural, desde el área de cultura del municipio informaron que esta continuará el 15 de noviembre a las 19 horas con la presentación de la Escuelita de Ballet en el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro", espacio que también acogerá el 22 y 23 de noviembre, a la misma hora, el reestreno de "Alicia en el País de las Maravillas".

​



Las presentaciones continuarán en el Teatro Municipal "José Bohr", donde el 27 de noviembre se realizará la Gala del Elenco de Ballet del Teatro Municipal, seguida por la Gala de la Orquesta y Coro Municipal el 28 de noviembre, y la Gala del Ballet Folklórico Municipal el 29 de noviembre, todas a las 19 horas. La cartelera de este mes finaliza el 30 de noviembre, también a las 19 horas, con la Gala del Elenco Coro Voces Blancas.

​

