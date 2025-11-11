MAGALLANES SE PREPARA PARA LA 3ª FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE: 28 Y 29 DE NOVIEMBRE EN EL CIIJUM PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, el ejecutivo técnico de Corfo Magallanes, Mario Zenteno, conversó sobre la importancia de acercar a la ciudadanía los avances y oportunidades que ofrece la industria del hidrógeno verde en la región.

Durante su participación, Zenteno informó sobre el lanzamiento de la 3ª Feria Educativa de Hidrógeno Verde Magallanes, evento que se realizará los días viernes 28 y sábado 29 de noviembre de 2025 en el Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (CIIJUM), ubicado en Av. Pdte. Salvador Allende #0291. La feria, con acceso gratuito, abrirá sus puertas de 09:00 a 18:00 horas, ofreciendo una amplia gama de actividades dirigidas a visitantes de todas las edades.

El ejecutivo destacó que esta iniciativa, busca consolidarse como un espacio clave para la divulgación, el aprendizaje y el diálogo en torno a esta emergente industria, considerada un motor del desarrollo sostenible y del futuro productivo de Magallanes.

La feria es impulsada por el Programa Transforma Regional Hidrógeno Verde de Corfo, cofinanciado por el Gobierno Regional de Magallanes (GORE) y organizada junto a la Asociación Gremial de Productores de Hidrógeno Verde y sus Derivados de Magallanes, contando además con el apoyo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y de diversas instituciones públicas, educativas y empresariales.

