Punta Arenas,
11 de noviembre de 2025

MAGALLANES SE PREPARA PARA LA 3ª FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE: 28 Y 29 DE NOVIEMBRE EN EL CIIJUM PUNTA ARENAS

Aquí hidrógeno verde.

mariozentenocorfo

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, el ejecutivo técnico de Corfo Magallanes, Mario Zenteno, conversó sobre la importancia de acercar a la ciudadanía los avances y oportunidades que ofrece la industria del hidrógeno verde en la región.

Durante su participación, Zenteno informó sobre el lanzamiento de la 3ª Feria Educativa de Hidrógeno Verde Magallanes, evento que se realizará los días viernes 28 y sábado 29 de noviembre de 2025 en el Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (CIIJUM), ubicado en Av. Pdte. Salvador Allende #0291. La feria, con acceso gratuito, abrirá sus puertas de 09:00 a 18:00 horas, ofreciendo una amplia gama de actividades dirigidas a visitantes de todas las edades.

El ejecutivo destacó que esta iniciativa, busca consolidarse como un espacio clave para la divulgación, el aprendizaje y el diálogo en torno a esta emergente industria, considerada un motor del desarrollo sostenible y del futuro productivo de Magallanes.

La feria es impulsada por el Programa Transforma Regional Hidrógeno Verde de Corfo, cofinanciado por el Gobierno Regional de Magallanes (GORE) y organizada junto a la Asociación Gremial de Productores de Hidrógeno Verde y sus Derivados de Magallanes, contando además con el apoyo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y de diversas instituciones públicas, educativas y empresariales.

Zenteno enfatizó la relevancia de la actividad como parte del compromiso de Corfo y sus socios estratégicos por fortalecer el ecosistema regional de innovación y emprendimiento en torno a las energías limpias.



MAGALLANES Y ANTOFAGASTA, LAS ZONAS QUE CONCENTRAN EL 57% DE LA INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL

AUTORIDADES PRESENTAN PLAN ESTRATÉGICO ANTÁRTICO 2026-2030: GOBIERNO REGIONAL CONTARÁ CON NUEVA UNIDAD ANTÁRTICA Y ELABORARÁ POLÍTICA REGIONAL COMPLEMENTARIA

Leer Más

​El Plan contempla 10 objetivos generales, dentro de los cuales hay 136 medidas en las que la región de Magallanes tiene, en palabras del Gobernador Jorge Flies, "un rol fundamental"

​El Plan contempla 10 objetivos generales, dentro de los cuales hay 136 medidas en las que la región de Magallanes tiene, en palabras del Gobernador Jorge Flies, “un rol fundamental"

MUNICIPIO INAUGURA FERIA NAVIDEÑA EN MALL ESPACIO URBANO PIONERO

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

MAGALLANES SE PREPARA PARA LA 3ª FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE: 28 Y 29 DE NOVIEMBRE EN EL CIIJUM PUNTA ARENAS

NACIMIENTO EN LOS CANALES AUSTRALES: LA HISTORIA DE AQUILES VARGAS

SEREMI DE HACIENDA REAFIRMA QUE CHILE AVANZA CON FUERZA: ESTABILIDAD DE PRECIOS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN ALZA

