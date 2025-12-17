MAGALLANES Y EL H2V: AVANCES CONCRETOS DE ALGUNOS PROYECTOS EN LA REGIÓN, MERCADO INTERNACIONAL MÁS LENTO Y BALANCE DE FERIA EDUCATIVA

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Salvador Harambour, director ejecutivo de H2V Magallanes, conversó e informó a la ciudadanía sobre el estado actual del desarrollo del hidrógeno verde en la Región de Magallanes, abordando tanto avances relevantes como ajustes en algunos proyectos, además de destacar instancias de fortalecimiento del ecosistema local.

En ese contexto, se refirió a la decisión de EDF Power Solutions de detener el proyecto Energía Verde Austral y concentrar sus esfuerzos en Punta Delgada, situación que responde a un mercado que avanza más lento de lo previsto, lo que ha llevado a la empresa a recortar parte de su cartera de iniciativas en la región. Harambour explicó que este tipo de decisiones se enmarcan en ajustes estratégicos propios de una industria emergente, sin que ello signifique un retroceso estructural para el desarrollo del hidrógeno verde en Magallanes.

Asimismo, realizó un positivo balance de la tercera Feria Educativa de Hidrógeno Verde, organizada por la Asociación H2V Magallanes junto al programa Transforma de Corfo y el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. La actividad puso el foco en tres ejes fundamentales: la formación y el talento local, el fortalecimiento de las capacidades productivas regionales y el desarrollo sostenible, aspectos que fueron valorados como claves para consolidar una industria con arraigo territorial.

Durante la conversación también destacó el avance del proyecto de HIF Global en Cabo Negro, que, tras obtener el visto bueno del Servicio de Evaluación Ambiental, se acerca a concretar lo que sería el mayor proyecto de hidrógeno verde en la región. La iniciativa, que considera una inversión de 830 millones de dólares y que ingresó a evaluación ambiental hace poco más de dos años, representa una etapa decisiva y podría convertirse en el primer gran proyecto de combustibles carbono neutral asociado al hidrógeno verde en Magallanes.

Finalmente, Harambour informó sobre el progreso de la planta de hidrógeno verde de ENAP, ubicada también en Cabo Negro, la cual presenta un 72% de avance. Esta unidad es la primera en el país dedicada exclusivamente a la producción de hidrógeno verde, consolidándose como un hito relevante para la industria energética nacional y para el posicionamiento de Magallanes como territorio estratégico en esta materia.





