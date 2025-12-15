PROGRAMA LAZOS PUNTA ARENAS PRESENTÓ SUS RESULTADOS 2025

​Con una ceremonia realizada en el edificio de Contraloría, Lazos, programa del Ministerio de Seguridad Pública, que ejecuta la Delegación Presidencial Regional, presentó oficialmente sus resultados correspondientes al periodo febrero–septiembre 2025, evidenciando avances sustantivos en todos sus componentes. La jornada congregó a autoridades, profesionales, instituciones colaboradoras y equipos educativos de la región, quienes conocieron en detalle el impacto que Lazos ha tenido este año en niños, niñas, adolescentes y sus familias.



El Seremi de Gobierno, Andro Mimica, destacó el sentido estratégico que ha tenido para la región la implementación del programa: “Tuvimos una decisión absolutamente acertada al instalar el programa Lazos en la Delegación Presidencial Regional Punta Arenas. Ha sido altamente exitoso y ha acompañado a familias, niños, niñas y adolescentes que enfrentan complejidades. El Estado se pone a su disposición para avanzar en conjunto, y esperamos que en los próximos años siga robusteciéndose porque le hace bien a la comuna y a la región de Magallanes”.



Detección Temprana: más de cien familias contactadas y un fortalecimiento clave de las rutas de derivación

El primer bloque de presentación estuvo a cargo del componente de Detección Temprana (EDT), que entre febrero y septiembre de 2025 contactó a 117 familias, de las cuales 52 completaron evaluaciones EDT. Del total de casos evaluados, 47 fueron derivados a otros componentes del programa: 34 a Parentalidad Positiva y 13 a Terapia Multisistémica (MST). Además, se evaluaron 5 casos provenientes del listado PSI, 24 derivados por establecimientos educativos y 23 a través de otras vías de ingreso.



La encargada del componente, Olivia Ojeda Gómez, explicó que este año se vio fuertemente afectado por la paralización de los establecimientos educacionales, lo que retrasó los procesos de derivación: “El 80% de nuestros casos proviene de los colegios, y este año el flujo recién se normalizó hacia junio. Aun así, el programa cumple un rol preventivo fundamental y está dirigido a todas las familias que enfrentan situaciones de conflicto escolar, conductual o de convivencia. Nuestro desafío sigue siendo ampliar cobertura y llegar a más familias que necesitan esta primera puerta de evaluación”.



La profesional aclaró, además, que “este programa no está destinado como para un grupo pequeño de padres que tengan hijos con factores de riesgo, sino que está para todos los padres, madres y cuidadores que tienen un hijo adolescente que está presentando alguna situación de conflicto.”



Parentalidad Positiva: más del 170% de avance en orientación y mejoras conductuales en todos los niveles de intervención

El segundo bloque estuvo enfocado en Parentalidad Positiva, que este 2025 superó ampliamente sus metas comunales. En Orientación en Parentalidad Positiva, la meta era alcanzar 400 asistentes a seminarios; sin embargo, a septiembre ya suman 687 participantes, logrando un avance del 171%. Además, un 95% de ellos declara haber adquirido conocimientos útiles para fortalecer la crianza.



En el ámbito de Intervención en Parentalidad Positiva, la meta anual era de 100 atenciones (60 breves, 20 grupales y 20 estándar). A la fecha se registra un 59% de avance global, con:



25 atenciones breves (41%)

13 atenciones grupales (65%)

21 atenciones estándar (105%)



Los resultados cualitativos son especialmente significativos:



En atención primaria, el 60% de los cuidadores reportó mejoras en las dificultades de sus hijos.

En intervención grupal, el 75% disminuyó conflictos asociados a la crianza.

En modalidad estándar, el 100% observó una reducción del comportamiento conflictivo adolescente.



El coordinador local, Diego Baeza Cárcamo, recalcó que los seminarios fueron cruciales para acercarse a familias que habitualmente no participan de instancias de apoyo: “La implementación de Parentalidad Positiva enfrentó importantes desafíos, especialmente por el flujo de casos y el paro docente, lo que impulsó a ampliar el trabajo hacia más instituciones y establecimientos de distintos tipos. Aun así, logramos fortalecer la conexión con familias que inicialmente mostraban temor frente a los programas disponibles. Gracias a seminarios y charlas, 687 familias recibieron estrategias de crianza, un hito clave para nuestro equipo. Este avance incluyó atención individualizada y talleres grupales, permitiendo a padres, madres y cuidadores reflexionar sobre sus propios estilos de crianza, comparar sus experiencias y adaptarse a los desafíos actuales mediante un proceso de cambio psicológico y cognitivo.”.



Terapia Multisistémica: alta adherencia al modelo, mejora en conductas de riesgo y 100% sin arrestos durante el tratamiento



El componente de Terapia Multisistémica (MST) —que inició oficialmente sus atenciones en abril tras el proceso de acreditación del equipo— presentó resultados que reflejan un desempeño técnico sólido.



Con una muestra de 12 casos, el equipo obtuvo un puntaje de adherencia al modelo de 0,93 (siendo 1 el máximo), cifra destacada a nivel nacional. Asimismo, el 83% de los casos finalizó su tratamiento, indicador afectado por los egresos administrativos derivados de la rotación ocurrida en febrero.



Los logros centrales al cierre del proceso señalan que:



91% de los adolescentes terminó el tratamiento viviendo en su hogar.

91% se encontraba escolarizado al egresar.

100% no registró detenciones durante la intervención.

87% presentó disminución del consumo de sustancias.



La supervisora del componente, Mayra Gómez, destacó la relevancia de estos avances: “Hemos logrado que la mayoría de nuestros casos, por no dar números nuevamente, cierto, la mayoría de nuestros casos finalicen su proceso viviendo en sus hogares, escolarizados, sin nuevas detenciones, lo cual es realmente un cambio 180 grados para familias que ingresan con todas estas conductas activas. Nuestro desafío ahora es aumentar derivaciones, dar a conocer que Lazos existe, que es voluntario y que evita la judicialización. Queremos llegar a adolescentes con dificultades escolares, conductuales o incluso con conductas socio-delictivas, porque todos ellos son atendibles por MST”.



Entre los desafíos 2026 destacan:



Disminuir egresos por bajo compromiso.

Aumentar el involucramiento prosocial al 90%.

Fortalecer habilidades familiares para manejo futuro de conflictos.

Incrementar éxito escolar por sobre el 90%.

Recoger TAM sobre el 70%.

Mantener un promedio cercano a 5,5 casos por terapeuta.



Instituciones valoran el trabajo colaborativo



Durante el espacio de comentarios finales, diversas instituciones resaltaron el impacto del programa. El encargado de Desarrollo Integral e Intersector del SLEP, Sebastián Muñoz Avendaño, subrayó el rol clave del acompañamiento que Lazos realiza a los establecimientos educativos:



“Fue una presentación sólida, con datos que reflejan el impacto del trabajo sistemático. Para nosotros, Lazos es un aliado estratégico: nos fortalece en lo preventivo y nos permite llegar a familias a las que a veces como sistema educativo no logramos acceder. Su apoyo es fundamental para nuestros estudiantes y sus cuidadores”.



Un cierre que abre nuevos desafíos para 2026



La jornada concluyó con un reconocimiento al compromiso del equipo y a la colaboración interinstitucional que ha permitido que Lazos se consolide como un programa preventivo, integral y cercano a las familias de Punta Arenas.

Con ello, el Programa Lazos cierra su ciclo 2025 reafirmando una convicción compartida por todos sus componentes: el acompañamiento temprano, la intervención familiar y el trabajo territorial hacen una diferencia real en la vida de niños, niñas y adolescentes.





