GOBIERNO PRESENTA NUEVO E-COMMERCE QUE PERMITIRÁ A LA AGRICULTURA FAMILIAR COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS EN TODO EL PAÍS

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, junto al director nacional de INDAP, Santiago Rojas, encabezaron este miércoles el lanzamiento de mundoruralchile.com, un nuevo e innovador canal de comercialización que permitirá que los productos de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI) lleguen a consumidores de todo el país con un solo clic, ampliando las oportunidades de venta y fortaleciendo la diversificación comercial del sector.

La presentación se realizó en el Centro Cultural Montecarmelo, en la comuna de Providencia, donde autoridades, productores y emprendedoras rurales conocieron la plataforma y recorrieron el showroom de Mundo Rural Chile, un espacio que integra vinos patrimoniales, agroprocesados, artesanías y productos elaborados por familias rurales de distintos territorios del país.

“Esta una señal muy clara del sello del trabajo que hemos hecho en estos cuatro años de gobierno del presidente Gabriel Boric. Nos dijo que la agricultura familiar campesina e indígena tiene que contar con más herramientas del mismo tipo y con la misma calidad que tienen otros, que muchas veces no requieren el apoyo del Estado para enfrentar y resolver las necesidades y las demandas que tienen”, señaló la ministra Fernández.

En ese sentido, agregó: “le pusimos mucha fuerza, duplicamos la cantidad de mercados campesinos existentes en el país cuando asumimos el gobierno. Hay más de 200 mercados campesinos a lo largo del país, 6 tiendas Mundo Rural como ésta, más de 2.600 productores activos participando en mercados y ferias, 16.000 millones de pesos a través de alianzas productivas que alcanzaron ventas récord al Estado por más de 3,2 millones de dólares. Todo esto, incorporando también 27 nuevas cooperativas. Este es el resultado del trabajo que se ha hecho con la agricultura familiar campesina e indígena”.

Mundoruralchile.com se suma al ecosistema comercial que INDAP ha consolidado durante los últimos años y permitirá diversificar la oferta y entregar alternativas modernas de venta directa, fortaleciendo los ingresos, la visibilidad y la trazabilidad de los productos rurales.

La oferta inicial del e-commerce incluye una curaduría única de vinos patrimoniales del Valle del Itata, elaborados por pequeños viñateros, junto a productos agroprocesados y artesanías provenientes de la alianza con la Tienda Campesina de Ñuble. La incorporación progresiva de nuevos rubros permitirá que productores y productoras desde Arica hasta Magallanes se integren en etapas posteriores, ampliando la diversidad territorial y productiva disponible en la plataforma.

“Este lanzamiento marca un hito en la modernización de los canales comerciales de la Agricultura Familiar. Con mundoruralchile.com estamos abriendo un espacio que permite que los productos rurales compitan en igualdad de condiciones, con herramientas digitales, trazabilidad y acceso directo a consumidores que buscan origen, calidad y comercio justo”, señaló el director nacional de INDAP, Santiago Rojas.

La plataforma es administrada por la Empresa Asociativa Campesina La Travesía del Pipeño, de la región de Ñuble, responsables de la formulación y operación del proyecto, la curaduría de vinos y la articulación con pequeños productores. Por su parte, el desarrollo tecnológico del e-commerce está a cargo del equipo de Soluciones Oreca, quienes han diseñado un sitio ágil, intuitivo y orientado a usuarios urbanos que buscan productos con identidad territorial y trazabilidad.

El lanzamiento de mundoruralchile.com consolida la visión de INDAP de fortalecer la economía rural mediante canales modernos, inclusivos y sostenibles. La plataforma ya se encuentra disponible para compras en todo el país en: www.mundoruralchile.com

​

