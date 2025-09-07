Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

7 de septiembre de 2025

GOBIERNO PRESENTA PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD, HABITABILIDAD, SEGURIDAD HÍDRICA Y ENERGÉTICA PARA LAS PRÓXIMAS TRES DÉCADAS

A nivel regional, el plan abarca más de 380 proyectos por una inversión que supera los $6,6 billones. ​

IMG_9862

En una actividad pública, que contó con la asistencia de autoridades regionales y comunales, fuerzas de orden y seguridad, representantes de la academia, sector turismo y empresarial, además de organizaciones de la sociedad civil y dirigentes sociales, el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, junto al Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, presentaron el Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, iniciativa que constituye una hoja de ruta integrada de desarrollo para los próximos 30 años.

En la ocasión, el Seremi MOP José Luis Hernández, explicó que este instrumento prioriza a nivel nacional más de 22 mil proyectos de inversión por más de $366 billones, articulados en torno a cuatro áreas: Conectividad e Integración Territorial, Habitabilidad de Centros Poblados, Seguridad Hídrica y Seguridad Energética. En la región, el PNIP 2055 identificó más de 380 proyectos por una inversión cercana a 6,6 billones de pesos.

“El Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055 nace de un trabajo colectivo, en el que confluyeron exautoridades, la academia y dirigencias regionales. Tuvo, además, un Consejo Experto Asesor de 21 integrantes, con amplia representatividad en materias de infraestructura. No está escrito en piedra, es una herramienta viva, dinámica, que puede adaptarse a la realidad territorial y los grandes cambios que vive el mundo, con el avance tecnológico y la crisis climática”, dijo el Seremi José Luis Hernández.

Asimismo, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, destacó que: “La infraestructura abre las puertas al desarrollo, mejora la vida de las personas, genera empleo y crecimiento, permite avances en equidad territorial y nos integra como país”.

Para elaborar el Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055 se trabajó desde 2023 con diversos actores, que incluyeron ministerios como Vivienda, Transportes, Energía y Economía, y se realizaron consultas regionales con autoridades locales y dirigentes sociales, para identificar las áreas de interés y los proyectos priorizados. Además, el Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055 contó con un Consejo Experto Asesor, compuesto por exautoridades ministeriales y especialistas en la materia.

De esta manera, el PNIP se transforma en una guía prospectiva, respecto a los escenarios que enfrentará Chile en las próximas tres décadas.

Las autoridades señalaron que el Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055 representa un instrumento dinámico, que contempla una estrategia de seguimiento y evaluación cada 5 años, permitiendo que diversos gobiernos puedan realizar ajustes en un marco común de largo plazo.

De esta manera, concluyeron el Delegado Presidencial y el Seremi MOP, más que un catálogo de proyectos, el Plan constituye una visión compartida de futuro, donde la infraestructura es entendida como un servicio esencial que contribuye a reducir desigualdades, mejorar la calidad de vida y fortalecer la cohesión social y territorial.


DSC09678

GOBIERNO LANZA DIÁLOGOS CON ESTUDIANTES SOBRE LA ENCUESTA JUVENTUD Y BIENESTAR 2024

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ENAP CREA NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO LOGÍSTICO PARA IMPULSAR LA EFICIENCIA Y RENTABILIDAD DE SUS ACTIVOS

Leer Más

Como primer paso, la empresa conformó una nueva gerencia que concentra la operación de los más de US$ 3.000 millones en activos logísticos con que cuenta.


Como primer paso, la empresa conformó una nueva gerencia que concentra la operación de los más de US$ 3.000 millones en activos logísticos con que cuenta.


Enap 2
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2024-07-17 at 10

LA “TÍA RICA” MANTENDRÁ SU GRAMO DE ORO EN VALOR HISTÓRICO DE 25 MIL PESOS

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
WhatsApp Image 2024-07-17 at 10

LA “TÍA RICA” MANTENDRÁ SU GRAMO DE ORO EN VALOR HISTÓRICO DE 25 MIL PESOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
2

DEDECON LLAMA A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES TAMBIÉN EN INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Seminario 2024 - Magallanes Puerto Sostenible (2)

ANTÁRTICA, GESTIÓN DE RIESGOS Y TRANSPORTE DE CARGA DE PROYECTOS MARCARÁN SEMINARIO ORGANIZADO POR MAGALLANES PUERTO SOSTENIBLE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.