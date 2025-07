EVELYN MATTHEI RECIBE PROPUESTAS DE SUS EQUIPOS PROGRAMÁTICOS PARA PLAN DE GOBIERNO: “TENEMOS EQUIPOS PARA ENCENDER LOS MOTORES Y SACAR A CHILE ADELANTE”

“Hoy estamos convocados a grandes objetivos: a devolver la paz a Chile; a mejorar la vida de mujeres, hombres, niños y adultos mayores; a proyectar un futuro próspero para nuestros hijos y nietos. Yo no creo en la política insustancial, me carga la frivolidad y la indolencia. Por eso les digo que gracias a sus aportes estamos construyendo historia y lo estamos haciendo en un momento clave para Chile”, dijo Matthei en un acto en el ex Congreso de Santiago.

Los equipos se organizaron en comisiones que han trabajado por un año en las propuestas en cinco áreas específicas: Seguridad, Bienestar, Desarrollo, Bases Institucionales y Relaciones Internacionales.

Cada equipo trabajó sus propuestas sectoriales, a las que se suman las de los profesionales de los partidos de Chile Vamos, y de Amarillos por Chile.

Estas iniciativas servirán de insumo para la elaboración del Programa de Gobierno, que se deberá presentar el próximo mes, y se enfocan en tres conceptos clave definidos por la candidata: orden, progreso y esperanza.

Orden implica recuperar el control del territorio, cerrar las fronteras al crimen y la migración ilegal, enfrentar al narco con todo el peso del Estado, modernizar las policías, proteger nuestras instituciones y asegurar que el Estado vuelva a estar al servicio de las personas. Un país donde se respete la ley, donde se cumplan las reglas, donde quien se esfuerza pueda vivir tranquilo.

Progreso para volver a crecer, destrabar la inversión, simplificar los impuestos, reducir el gasto ineficiente y promover la formalización, el emprendimiento y la innovación. Busca sacar adelante las industrias estratégicas del país —la minería, la energía, la acuicultura, el turismo, la agroindustria— y poner en marcha una revolución en infraestructura, empleo y desarrollo tecnológico, porque “sin crecimiento, no hay movilidad social. Y sin inversión, no hay empleo digno”, dijo Matthei.

Por último, la Esperanza de generar un Chile donde el bienestar llegue a cada familia, a cada barrio, a cada región. Con salud oportuna, con mejor educación, con viviendas dignas, con respeto a los adultos mayores, con oportunidades reales para las mujeres, y con una política social que acompañe a quienes enfrentan más barreras, pero que también premie el esfuerzo y la superación.

“Gracias a ustedes vamos a correr la frontera de lo posible y lo vamos a hacer con total sentido de urgencia. Tenemos equipos para encender los motores y sacar a Chile adelante”, concluyó Matthei.