RECONOCIDO TRIBUTO INTERNACIONAL A CHAYANNE ESTE VIERNES EN DREAMS

​Tiene 31 años y literalmente lleva más de la mitad de su existencia personificando en escena al popular Chayanne. Es el coquimbano Frank Monroy quien hará gala de todo su talento para encantar a quienes asistan este sábado a la sala de juegos del casino Dreams de Punta Arenas.



Trayectoria



Siempre con los pies bien puestos en la tierra, pese a los éxitos que ha logrado cosechar en chile y el extranjero, Monroy conversó con este medio sobre sus inicios. Dice que la familia ha sido un apoyo fundamental ya que fue su madre quien le dijo que tenía el tono de voz de Chayanne cuando aún cursaba la enseñanza media. “Vimos un comercial del programa Mi Nombre Es…, y al poco tiempo estaba ahí. Recuerdo que hice llorar al jurado Gustavo Sánchez (Qepd) cuando canté “Lo Dejaría Todo”. Él trabajó 15 años con Chayanne y se sorprendió con mi interpretación. El mencionado programa marcó 39 puntos de rating”, comentó el artista.

​

Internacional



Quienes asistan este sábado a Dreams se deleitarán no solo con quien es hoy por hoy el mejor “Chayanne chileno”, sino además uno de los más reconocidos de América Latina. Tanto así que nuestro compatriota tuvo el honor de cantar “Fiesta En América” junto al artista venezolano en un programa de Don Francisco.”Fue un momento que marcó mi vida y me hizo conocido internacionalmente. El año recién pasado viví 3 meses en Panamá donde tomé parte del programa de televisión “Yo Me Llamo…”. Si bien no gané,fui el único Chayanne en la competencia”, sentenció el cantante, quien subirá al escenario del restobar Lucky 7 pasadas las 23:00 y acceso al show es gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.