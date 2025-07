AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA RECIBE UN TOYOTA MIRAI PARA EXPERIMENTAR LA MOVILIDAD EN BASE AL HIDRÓGENO VERDE

Toyota Chile continúa su compromiso con la innovación y la movilidad sustentable, a través de su plan piloto, el cual busca promover el uso de hidrógeno verde en el país. Como parte de esta iniciativa, se realizó el préstamo de un Toyota Mirai —el primer vehículo con celdas de combustible de hidrógeno homologado en Chile— a la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE).



Este programa tiene como objetivo potenciar el desarrollo del hidrógeno verde en Chile, dando a conocer sus beneficios y aplicaciones prácticas, particularmente en el mundo automotor. La iniciativa busca visibilizar cómo esta tecnología innovadora puede transformar la movilidad sustentable, demostrando en terreno las ventajas de los vehículos impulsados por hidrógeno.



El plan piloto de préstamos también apunta a educar sobre las posibilidades reales del hidrógeno como vector energético limpio para el transporte, generando mayor conocimiento y aceptación entre los diversos actores del ecosistema nacional. El Toyota Mirai, se posiciona como una solución eficiente y sostenible para el futuro del transporte, especialmente por su tecnología, la cual permite cargar una autonomía de 650 km sin generar emisiones contaminantes (por el contrario, solo se genera agua).



“Creemos firmemente en el potencial del hidrógeno verde como un pilar fundamental para alcanzar la neutralidad de carbono. A través de este plan piloto, no solo buscamos mostrar las capacidades de nuestra tecnología, sino que también incentivar el desarrollo de una infraestructura adecuada que permita la adopción masiva de esta alternativa energética en Chile”, señaló el director de Toyota Chile, Ignacio Funés.



Por su parte, Cristina Victoriano —subdirectora ejecutiva de AgenciaSE— explicó que “desde el punto de vista de la agencia, impulsar tecnologías sostenibles está en el corazón de nuestro quehacer. El hecho de poder utilizar el Toyota Mirai en recorridos dentro de la RM, nos permitió comprobar que este vehículo, es muy cómodo y cuenta con múltiples sensores que facilitan adaptarse al entorno, sumado a que la autonomía no resulta ser un problema”.



Toyota Beyond Zero



Toyota Chile, con sus marcas Toyota y Lexus, aterrizó hace más de 40 años en el país y hoy lidera el mercado nacional automotriz. Como una empresa mundial, líder en innovación, ha sido pionera en la búsqueda de soluciones de movilidad sustentable, posicionándose como uno de los actores con más experiencia y trayectoria en tecnologías de cero y bajas emisiones.



Toyota Chile cuenta con una amplia red de puntos de venta, abarcando todas las regiones del país —desde Arica a Punta Arenas— a través de 17 concesionarios. Gracias a su trabajo de calidad, mejora continua y oferta de excelencia, la compañía es líder en diferentes segmentos.



Toyota Chile busca alcanzar la carbononeutralidad en 2050; para lograrlo, promueve la adopción de múltiples soluciones, especialmente las tecnologías híbridas y, más recientemente, los vehículos de hidrógeno. Bajo la concepción de que el carbón es el enemigo, Toyota Beyond Zero busca impulsar un cambio de mentalidad que dé paso a una movilidad sustentable al alcance de todos. Ese impulso ha permitido que un 70% de los vehículos híbridos que hoy circulan sean Toyota y Lexus, evidenciando el compromiso de las marcas y sus clientes con el combate al cambio climático.

