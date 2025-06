DELEGACIÓN INTERNACIONAL DE ALTO NIVEL VISITA HARU ONI PARA CONOCER PROCESO DE PRODUCCIÓN DE E-COMBUSTIBLES

En un momento crucial para la acción climática global, la planta Haru Oni de HIF Global en la Región de Magallanes fue una de las actividades centrales de la 43ª Reunión del Comité Directivo del International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy (IPHE, por sus siglas en inglés).

Una delegación de alto nivel, con representantes de gobiernos y expertos de los 26 países miembros y la Comisión Europea, visitó las instalaciones para observar de cerca el progreso en la producción de combustibles sintéticos a base de hidrógeno verde.

"Es la primera vez que la reunión de IPHE se realiza en Chile, y una vez más, Haru Oni sitúa a Punta Arenas en el mapa mundial de la energía limpia", afirmó la COO de HIF Global, Clara Bowman. "La presencia de esta delegación de alto nivel de IPHE demuestra el interés global que hay en el camino que ha recorrido Chile. Haru Oni es un ejemplo concreto de avance y da cuenta de la urgencia de escalar estos proyectos para lograr que el hidrógeno verde y sus derivados, como nuestros e-Combustibles, sean una solución real frente al cambio climático", agregó.

Laurent Antoni, el Director Ejecutivo de IPHE, dijo que "visitar el proyecto HIF en Haru Oni fue extremadamente enriquecedor para los delegados de IPHE. Esta visita proporcionó una oportunidad invaluable para presenciar de primera mano el trabajo innovador que se está realizando en el campo de la producción de e-combustibles".

Antoni añadió que estaba "impresionado por la tecnología de vanguardia y el equipo dedicado que trabaja para avanzar en la producción de combustibles neutros en carbono. La integración de energía eólica en la instalación para producir hidrógeno renovable y convertirlo en e-combustibles es un enfoque revolucionario que establece un nuevo estándar para la industria. Esta visita también destacó la importancia de la colaboración internacional para alcanzar nuestro objetivo común de sostenibilidad. El proyecto Haru Oni es un ejemplo brillante de cómo la asociación entre el gobierno, el sector privado y las comunidades locales puede impulsar un cambio significativo".

IPHE es un foro intergubernamental, fundado en 2003, que agrupa a países líderes en la investigación, desarrollo y despliegue de tecnologías de hidrógeno y celdas de combustible. Su propósito es fomentar la colaboración internacional y acelerar la implementación de estas tecnologías como pilares fundamentales de la futura economía global y de la transición energética.

La delegación que visita Chile para la 43ª Reunión del Comité Directivo está conformada por una selecta representación de altos funcionarios gubernamentales y expertos técnicos en hidrógeno y energía de 15 países y de la Comisión europea.

Su viaje al país tiene como objetivo principal evaluar los avances y las vastas oportunidades en el sector del hidrógeno verde y sus derivados en el país, dada su posición estratégica y sus ventajas competitivas para la producción de esta energía limpia.

​