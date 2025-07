ALEJANDRO AVENDAÑO EX DIRIGENTE SINDICAL: “SOLO UNA AEROLÍNEA ESTATAL, PODRÍA FINALIZAR CON LOS ACTUALES ABUSOS DE TARIFAS DE LAS LÍNEAS AÉREAS QUE OPERAN EN LA REGIÓN Y NADIE HA PODIDO DETENER”

Lo primero que quiero señalar es que las líneas aéreas se ven beneficiadas con el no pago del impuesto a los combustibles el kerosene de aviación que utilizan las líneas aéreas no lo paga ya que según lo que indica esta injusta ley provisoria quedan exentas las líneas aéreas por no usar carreteras mientras los cuidadnos comunes si debemos pagar este injusto impuesto aun así abusan de las tarifas.

Lo segundo existe en la cámara de diputados la Comisión Zonas Extremas y Antártica Chilena, que tiene 13 integrantes y es presidida por la Diputada Marcia Raphael Mora y además dicha comisión esta integradas por los diputados de la región, Christian Matheson y la diputada Javiera Morales, comisión que debiera solicitar sesionar en Magallanes y citar a los altos ejecutivos de las líneas aéreas a dar explicaciones por las altas tarifas que ya sobre los $300.000 es excesivo, además expliquen quien los autoriza a estos costos excesivos y además no permite llevar una maleta en bodega sin pagar $28.000 adicionales si quieres elegir un asiento debes pagar otros entre 9 mil y 11 pesos adicionales y como si fuera poco si compro un pasaje en la agencia debo pagarle adicional a la persona que me atendió si esto no es abuso no sé qué nombre darle.

Que pasa con las altas autoridades de la región, Gobernador, Delegado Presidencial, los cinco parlamentarios de la región, que gestiones se encuentran realizando y obtengan resultados ya que ellos tienen el privilegio que sus pasajes sean pagados por todos los chilenos y no de sus bolsillos.

Vivir en Magallanes no debe ser un castigo y dejarnos fuera de la conectividad y bien debe saberlo nuestro actual presidente Magallánico Gabriel Boric Font que sabe cuándo un humilde magallánico debe abandonar su tratamiento médico porque ir a una consulta o continuar un tratamiento y debe viajar con un acompañante por su condición de salud y eso le cuesta en solo pasaje un millón de pesos, mientras ir a Rio de Janeiro, Cancún, Centro América es más barato que viajar de Magallanes, mientras quienes buscan viajar por busca de una atención de salud, temas familiares urgentes eso absolutamente prohibitivo actualmente.

Autoridades elegidos por el voto popular, es loco pensar en una línea aérea estatal aun publico privada?, es loco pensar en licitar la ruta aérea por ejemplo? o definitivamente no se puede tocar y hacer ruido ante estas gigantes que dominan a nuestro país, espero esta nota pueda ser ampliamente difundida y sean tomados como reportajes en los medios locales, finalizo señalando Avendaño.

