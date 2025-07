ENTREGAN EXCEPCIONAL TÍTULO GRATUITO DE DOMINIO A FAMILIA PUNTARENENSE

​Dar una respuesta del Gobierno de Chile para un caso que llevaba 30 años sin una solución fue la consigna que alentó al ministerio de Bienes Nacionales para concretar la entrega de un excepcional título gratuito de dominio sobre suelo fiscal, esta vez a nombre de las hermanas Miguela Coronado y Carolayn Ruiz, quienes para este especial momento fueron acompañadas por su mamá Leticia, su hermano Facundo y Cinthia (tercera hermana) con su esposo Víctor e hijas Amanda y Antú (que significa sol en Mapundungun).



Se trata de una solicitud de Título Gratuito presentado en el año 2018 por ambas hermanas quienes habitan el inmueble fiscal desde mediados de los años noventa, debiendo, en el año 2017, construir una nueva vivienda tras un voraz incendio.



Las hermanas que pasaron a ser propietarias del terreno coincidieron en señalar que la unidad de la familia fue clave para llegar hasta esta instancia. “Es como volver atrás, al pasado, recordando un montón de cosas. Porque crecimos acá y tenemos muchas historias de infancia” sostuvo Miguela. “Y ahora estamos recién independizándonos y haciendo una vida, con ese mismo esfuerzo y amor del pasado podemos ahora salir adelante otra vez” acotó Carolayn.



Junto a ellas, Cinthia dijo con mucho énfasis que “este título nos entrega mucha seguridad. En un principio, especialmente tras el incendio, tuvimos mucho en contra por no tenerlo. Ahora mi mamá va a poder estar más tranquila, y siendo realistas (sonríe) ¡hasta la herencia esta lista!”

​

El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, relevó que es el compromiso del Gobierno entregar justicia territorial y seguridad jurídica a quienes más lo necesitan. "Hoy, con mucha emoción, entregamos un título gratuito de dominio que no solo representa un terreno o una casa: representa dignidad, seguridad y justicia para una familia que nunca perdió la esperanza. Por eso estamos realmente muy contentos de compartir esta emoción que encierra también una bella narración de vida”.



“Se trata de dar seguridad económica, social y certeza jurídica, porque este no es solo un título, es también una historia. Y lo hacemos esta vez mediante el otorgamiento especial de esta escritura, regulada por el Decreto Ley 1.939 -expresó el secretario regional de Bienes Nacionales, Sergio Reyes- lo que implica una historia difícil y también de esperanza frente al abandono, problemas de salud y hasta un incendio, que les obligó a construir un nuevo hogar con el cariño de sus vecinos y vecinas”.



Quizás uno de los momentos más emotivos de la jornada se dio cuando la madre de las hermanas, la señora Leticia Ampuero, fue invitada a decir unas palabras. “Creo que no puedo hablar de la emoción que tengo. Solo decir que vamos a seguir adelante como lo hemos hecho siempre. Me he caído y me he parado. Después del incendio estuve tres meses muy mal, luego me di ánimo y trabajé por varios años hasta tarde con la ayuda de mis hijas y de otras personas a quienes les estaré siempre muy agradecida”.



Recogiendo esta suma de emociones, la secretaria regional de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz, relevó la labor del ministerio de Bienes Nacionales, presente en la Agenda Nacional de Género. “Esta es una familia que además se compone, casi en su totalidad, sólo por mujeres, lo que amplifica el alcance de beneficios para dar una mayor autonomía económica conforme a los compromisos de este gobierno que vamos a seguir impulsando”.