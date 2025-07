SEREMI DEL TRABAJO DIFUNDE AVANCES LABORALES EN ASAMBLEA DE TRABAJADORES DE FERRETERÍA EL ÁGUILA

​Esta semana, la seremi del Trabajo y Previsión Social sostuvo un encuentro con los trabajadores y trabajadoras del sindicato de la Ferretería El Águila de Punta Arenas para difundir los principales avances que la cartera del Trabajo ha logrado durante los últimos meses.



La charla se fraguó en el marco de la primera reunión que sostuvo la autoridad con la directiva del sindicato en la que acordaron un espacio durante su asamblea habitual para que los trabajadores pudiesen recibir información, en específico, sobre la Reforma de Pensiones, pero también respecto a otros avances en materia laboral.



En palabras de la secretaria regional, Jessica Bengoa Mayorga, “creo que es importante relevar la organización de trabajadores, porque en base a esta organización que hoy existe, fuimos convocados para poder acercar no sólo la información sobre la reforma previsional, sino que también dar a conocer los avances de nuestro gobierno en materia laboral y, frente a eso, acudimos con el seremi de Hacienda con la idea de poder diagnosticar, también, las necesidades de información respecto a los programas del Estado, ya que entendemos que, a través de esta vía, lograremos acercar el Estado a las personas”.



La actividad estuvo acompañada por el seremi de Hacienda, Álvaro Vargas Riquelme, quien expresó que: “Estamos muy felices, el sindicato de El Águila es un sindicato medianamente nuevo, que tiene muchas ganas de hacer muchas cosas y en una reunión con la seremi del Trabajo surgió esta coordinación para acercar el Estado a ellos. Conversamos con los trabajadores sobre los principales requerimientos que tienen y surgieron necesidades de capacitación con Sence, hablamos también, por ejemplo, de la franquicia tributaria de Sence para saber si es que la empresa la utiliza o sabe cómo hacerlo y la idea es seguir apoyando a los sindicatos y organizaciones sociales”.



Por su parte, Rodrigo Oyarzo, presidente del sindicato de trabajadores de Ferretería El Águila, valoró la iniciativa y voluntad de ambas autoridades de acudir al espacio donde se reúnen los trabajadores para llevarles información de primera fuente.



“Me parece muy bueno. La verdad, se dio de forma natural y esto se logró tras sostener una reunión con ambos seremis donde me propusieron capacitar a las personas con temáticas sociales y de ahí surgió este encuentro”, explicó el dirigente.

“Los socios sabían de esta charla y venían con sus dudas listas para hacer algunas preguntas y dispuestos a escuchar, lo cual me parece bueno, porque a veces hay diferentes problemáticas y de repente las personas no tienen acceso a la información, entonces, que se acorte la distancia entre los programas y la gente es una muy buena idea”, agregó Oyarzo.



Durante el encuentro, los trabajadores presentes solicitaron a la seremi coordinar una nueva charla con presencia del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) para informar sobre las posibilidades de capacitación y cursos del servicio a los que pudiesen acceder las personas interesadas, así también quedaron de acuerdo en promover otras instancias participativas con respecto a normativas y beneficios estatales.