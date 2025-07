“NO SOLO DESDE LA LÓGICA DEL DISCURSO SINO DESDE EL INSTRUMENTO PÚBLICO”: JAIME JELINCIC Y LA URGENCIA DEL IMPULSO A LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Esta mañana en el programa “Buenos Días Región”, de Polar Comunicaciones, el ex intendente y actual presidente de Gastropuq, Jaime Jelincic Aguilar, conversó sobre temas clave para la región de Magallanes y Chile en general.

Jelincic abordó la aprobación del nuevo PEDZE, señalando que “son proyectos que si uno los mira en general son de interés de la región, hay un lineamiento en función de lo que han sido distintos sectores... pero esto tendrá el impacto que se requiere o no? me gustaría que hubiera un análisis con mayor profundidad....ese análisis, esa segunda mirada no la veo, no veo que haya una apuesta, decir por ejemplo esto que vamos a poner va a generar este impacto en estas áreas, va a generar ciertas inversiones, etc etc, esa mirada falta, los recursos públicos tienen que ser un instrumento”. Asimismo, enfatizó que “creo que las autoridades regionales tienen que ser más convocantes, decir hacia dónde va la región, como por ejemplo decir este es el Magallanes que queremos en el 2025, para nuestros hijos, nietos, falta esa convocatoria más a largo plazo”.

En cuanto a la institucionalidad chilena en crisis, el presidente de Gastropuq afirmó que “los últimos hechos conocidos nos está mostrando un Chile que no nos gusta, caso fundaciones, licencias médicas, el problema del director del SII, el tema que se arrancan sicarios, hay un tema de Chile que está mostrando falencias, mostrando cosas que no nos gustan, eso hace que la gente se sienta molesta, la gente siente que Chile se está poniendo mediocre, que hay que cambiar algo, una sensación de hartazgo, uno ve que con esto los ciudadanos se alejan de la política”. Agregó que “todos estos temas que estamos viendo nos están mostrando que el Estado no está funcionando, no totalmente, funcionan pero hoy día hay muchas falencias que hoy se están expresando, el tema de la modernización del Estado es algo necesario”.

Sobre el papel del hidrógeno verde en Magallanes, Jelincic expresó que “la gente no capta lo importante que esto puede ser para Magallanes, así como es el turismo importante para Magallanes y tenemos que anclar parte de nuestros recursos y nos está dando varias actividades en zonas de nuestro territorio, tenemos que tener claro que el tema energético también es importante para Magallanes”. Insistió en que este desarrollo no debe quedar solo en palabras: “no solo desde la lógica del discurso sino desde el instrumento público”. Asimismo, advirtió que “si no le damos condiciones de trabajo, desarrollo, crecimiento, la gente va a buscar otras alternativas” y alertó de que “no se nos pueden pasar oportunidades gigantescas que hoy están en disputa, hay otros países que también están siguiendo estos temas”.

Con estas declaraciones, Jelincic hizo un llamado a una visión más estratégica y participativa para el desarrollo regional, apuntando a materias estructurales como planificación a largo plazo, institucionalidad y diversificación energética para Magallanes.





