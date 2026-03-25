25 de marzo de 2026
PUNTA ARENAS: ADUANAS INCAUTÓ MILES DE PRODUCTOS FALSOS EN MALLS CHINOS
"Entre las marcas que vieron vulnerados sus derechos figuran Disney, Hello Kitty, Marvel, DC Comic´s, LaBuBu, Pokemon y Rubik", detalló el oganismo.
Equipos del Servicio de Aduanas llegaron hasta varios malls chinos en Punta Arenas y Puerto Natales, en procedimientos que permitieron incautar miles de productos falsos, principalmente juguetes, perfumes, llaveros, loncheras y hasta pantuflas.
"Entre las marcas que vieron vulnerados sus derechos figuran Disney, Hello Kitty, Marvel, DC Comic´s, LaBuBu, Pokemon y Rubik", detalló el organismo.
"Estos operativos de fiscalización ayudan en la seguridad ciudadana, al retirar del mercado productos que no cuentan con la trazabilidad de sus componentes, y que colocan en riesgo a nuestros niños", comentó la delegada presidencial regional, Erika Farías.
Fuente: cooperativa.cl
Operativo de la Policía Marítima se desplegó iniciado el 25 de marzo en sector letras “Punta Arenas”.
Operativo de la Policía Marítima se desplegó iniciado el 25 de marzo en sector letras “Punta Arenas”.