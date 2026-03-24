OBRAS PARA NUEVA CALEFACCIÓN DEL LICEO MARÍA BEHETY LLEVAN 90% DE AVANCE

​El Liceo Polivalente María Behety de Menéndez cerró el año escolar 2025 de forma anticipada y comenzó el actual con un poco de retraso por la magnitud del trabajo que se encuentra en ejecución en ese recinto educativo.



Se trata de la reposición de todo el sistema de calefacción del establecimiento, con nuevas calderas, líneas de distribución y 128 radiadores en salas de clase, pasillos y oficinas.



El nuevo sistema de calefacción considera además circuitos independientes en cada piso del liceo, a diferencia del diseño original que consistía en un único circuito para todo el edificio. Esto facilitará el mantenimiento y eventuales reparaciones.



El proyecto forma parte de una cartera de 21 iniciativas acordada con el Gobierno Regional, la Secretaría Regional Ministerial de Educación y la Secretaría Regional Ministerial de Energía para mejorar las condiciones térmicas en distintos liceos y escuelas del sistema público.



El monto de la inversión supera los 365 millones de pesos aportados por el Gobierno Regional. Los trabajos ya exhiben 90 por ciento de avance y se encuentran en pleno desarrollo las pruebas de funcionamiento de la calefacción nueva para los más de 6 mil metros cuadrados del recinto.



Mientras terminan las obras, la comunidad educativa del Liceo María Behety está trabajando en las jornadas de la tarde en la Escuela 18 de Septiembre, preparando su pronto regreso a un recinto más calefaccionado y confortable.













