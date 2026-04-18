LICEOS SOFOFA DESTACAN EN FIDAE 2026 CON DRON A HIDRÓGENO VERDE Y SEMÁFORO SONORO

Con proyectos centrados en la innovación y el desarrollo tecnológico, los Liceos SOFOFA marcaron presencia en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2026. Entre las iniciativas destacadas se encuentran un dron propulsado por hidrógeno verde y un semáforo sonoro que mide los niveles de ruido, ambos exhibidos en el pabellón vocacional del evento realizado en la Base Aérea Pudahuel.

El dron fue desarrollado por profesionales de la Corporación SOFOFA junto a estudiantes, utilizando una pila de hidrógeno verde como fuente de energía. Este prototipo busca demostrar la viabilidad de nuevas formas de propulsión en dispositivos aéreos, con miras a perfeccionar su funcionamiento e integrar completamente la tecnología en el equipo.

Otra de las innovaciones que llamó la atención fue “Decibel Watch”, un semáforo sonoro creado por estudiantes del Liceo Bicentenario Industrial Vicente Pérez Rosales. El dispositivo permite alertar sobre niveles de ruido elevados, con potencial aplicación en entornos como la aviación. Durante demostraciones aéreas en la feria, el sistema se activó automáticamente, evidenciando su capacidad de respuesta.

Además, estudiantes de otros liceos presentaron proyectos como una lámpara sísmica, diseñada para activarse ante movimientos telúricos, y un vehículo a escala impulsado por hidrógeno verde, ganador del Grand Prix 2025. Estas iniciativas reflejan el enfoque práctico de la educación técnico-profesional y su vínculo con desafíos reales.

En el marco de FIDAE, también se desarrollaron espacios de diálogo como el Space Summit, donde representantes de Corporación SOFOFA abordaron la formación de capital humano para la industria aeroespacial. Asimismo, se realizó una mesa técnica orientada a identificar competencias clave para alinear la formación con las necesidades del sector productivo.

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