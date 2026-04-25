LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO CELEBRÓ EL DÍA DEL LIBRO CON JORNADA DE LECTURA Y ACTIVIDADES TEMÁTICAS

El Liceo Salesiano Monseñor Fagnano conmemoró el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor con una jornada marcada por actividades pedagógicas y recreativas orientadas a fomentar el gusto por la lectura. La iniciativa fue organizada por el Departamento de Lenguaje, en conjunto con los distintos niveles educativos del establecimiento.

Durante la jornada, estudiantes y funcionarios participaron en una serie de actividades que incluyeron ambientaciones temáticas inspiradas en el mundo pirata y personajes literarios, generando un entorno lúdico y participativo. En los niveles de prekínder a segundo básico, se desarrolló un cuentacuentos en el gimnasio con la representación de la historia de Peter Pan, además de una obra de títeres realizada previamente en conjunto con las familias.

Estas actividades fueron complementadas con un “paseo lector”, en el marco de estrategias de transición educativa, promoviendo la continuidad de aprendizajes y el desarrollo del lenguaje y la expresión oral. La instancia también buscó fortalecer el vínculo entre el entorno familiar y el proceso educativo.

Para los cursos desde tercero básico a cuarto medio, se realizó la muestra “Tesoros de Papel: Navegando entre historias”, donde salas y pasillos se transformaron en espacios temáticos con stands, declamaciones y representaciones basadas en diversas obras literarias, incentivando la creatividad y la participación estudiantil.

Desde el establecimiento destacaron el compromiso de la comunidad educativa en la organización de esta actividad, la cual fue financiada con recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), consolidándose como una instancia significativa para promover la lectura y la formación integral de los estudiantes.

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