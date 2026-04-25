Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

25 de abril de 2026

LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO CELEBRÓ EL DÍA DEL LIBRO CON JORNADA DE LECTURA Y ACTIVIDADES TEMÁTICAS

La comunidad educativa participó en una programación que incluyó cuentacuentos, representaciones y muestras literarias para estudiantes de todos los niveles.

FAGNANO DÍA LIBRO

El Liceo Salesiano Monseñor Fagnano conmemoró el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor con una jornada marcada por actividades pedagógicas y recreativas orientadas a fomentar el gusto por la lectura. La iniciativa fue organizada por el Departamento de Lenguaje, en conjunto con los distintos niveles educativos del establecimiento.

Durante la jornada, estudiantes y funcionarios participaron en una serie de actividades que incluyeron ambientaciones temáticas inspiradas en el mundo pirata y personajes literarios, generando un entorno lúdico y participativo. En los niveles de prekínder a segundo básico, se desarrolló un cuentacuentos en el gimnasio con la representación de la historia de Peter Pan, además de una obra de títeres realizada previamente en conjunto con las familias.

Estas actividades fueron complementadas con un “paseo lector”, en el marco de estrategias de transición educativa, promoviendo la continuidad de aprendizajes y el desarrollo del lenguaje y la expresión oral. La instancia también buscó fortalecer el vínculo entre el entorno familiar y el proceso educativo.

Para los cursos desde tercero básico a cuarto medio, se realizó la muestra “Tesoros de Papel: Navegando entre historias”, donde salas y pasillos se transformaron en espacios temáticos con stands, declamaciones y representaciones basadas en diversas obras literarias, incentivando la creatividad y la participación estudiantil.

Desde el establecimiento destacaron el compromiso de la comunidad educativa en la organización de esta actividad, la cual fue financiada con recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), consolidándose como una instancia significativa para promover la lectura y la formación integral de los estudiantes.


ceesarabraun

LICEO SARA BRAUN ELIGE A SU NUEVO CENTRO DE ESTUDIANTES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

KARIM BIANCHI Y CARLOS BIANCHI CUESTIONAN EVENTUALES RECORTES PRESUPUESTARIOS Y PIDEN EXPLICACIONES AL MINISTERIO DE HACIENDA

Leer Más

​Senador y diputado manifestaron su rechazo a oficios enviados a ministerios y anunciaron gestiones para una sesión especial en el Congreso.

​Senador y diputado manifestaron su rechazo a oficios enviados a ministerios y anunciaron gestiones para una sesión especial en el Congreso.

CARLOS Y KARIM BIANCHI
nuestrospodcast
ESTUDIANTES VISITA CABO NEGRO

ENAP RECIBE A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN CABO NEGRO PARA CONOCER PROCESOS DE GAS Y COMBUSTIBLES

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
FAGNANO DÍA LIBRO

LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO CELEBRÓ EL DÍA DEL LIBRO CON JORNADA DE LECTURA Y ACTIVIDADES TEMÁTICAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
ANIVERSARIO IVBA CEREMONIA MILITAR 13

IVª BRIGADA AÉREA CONMEMORA 46 AÑOS DESTACANDO EL COMPROMISO Y TRAYECTORIA DE SU PERSONAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
diputadoriquelme

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME RESPECTO PROYECTO DE LEY RECONSTRUCCIÓN NACIONAL ”ESTE PROYECTO ES LA CORRECCIÓN QUE CHILE NECESITABA HACE MÁS DE UNA DÉCADA”