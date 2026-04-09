UNIDOS EN MOVIMIENTO: LSMF CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano desarrolló una jornada marcada por la energía, la alegría y el espíritu de comunidad, organizada por su Departamento de Educación Física.

La actividad principal fue la 2° Caminata Saludable, en la que participaron estudiantes, docentes y asistentes de la educación, quienes recorrieron cerca de 4 kilómetros por diversas calles de la ciudad, incluyendo la Avenida Santiago Bueras. Durante el trayecto, los cursos de niveles superiores acompañaron y guiaron a los estudiantes más pequeños, promoviendo el cuidado mutuo y la buena convivencia.



De manera paralela, los niños y niñas de Educación Parvularia participaron en una zumbatón en el gimnasio del establecimiento, marcada por la música, el baile y la participación activa.



En el contexto de la jornada, también se entregaron balones de básquetbol, pelotas plásticas y otros implementos deportivos a los estudiantes, con el objetivo de fomentar la práctica del deporte y la adopción de hábitos saludables.

Esta conmemoración, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), busca generar conciencia sobre la importancia de la actividad física en la vida cotidiana.



Desde el establecimiento, se valoró positivamente la participación de la comunidad educativa, destacando su aporte al fortalecimiento de la convivencia y la promoción de estilos de vida saludables.

