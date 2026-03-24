5 EVENTOS DE BÉISBOL DESPUÉS DEL CLÁSICO MUNDIAL

Si marzo te picó la curiosidad con el béisbol gracias al final del Clásico Mundial, no te preocupes que queda mucho por ver. El béisbol es un deporte que ya lleva más de un siglo profesionalizado y federado así que hay eventos importantes todo el año, estos son los cinco principales de finales de marzo en adelante.

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Apenas ocho días después de conocer quién es el campeón del mundo a nivel de selecciones, el béisbol organizado de las Grandes Ligas (MLB) tomará el relevo. Este 2026 tiene la particularidad de presentar el Opening Day más temprano de la historia hasta ahora.

El 25 de marzo marcará el inicio oficial con el duelo entre los New York Yankees y los San Francisco Giants. Es un movimiento estratégico de la liga para permitir más días de descanso durante el verano, pero para ti es una buena noticia pues vas a esperar menos que otros años, apenas el día siguiente los 30 equipos estarán ya listos para jugar.

Este día inaugural se recuerda con cariño por cada equipo porque sus esperanzas de ganar siguen intactas. Veremos a las estrellas del Clásico Mundial, como Shohei Ohtani o Ronald Acuña Jr., ponerse de nuevo sus uniformes de club e intentar trasladar ese éxito internacional a la búsqueda de un anillo de Serie Mundial, otro título prestigioso en el deporte.

Este año es particular porque aparte de jugarse en el campo, el beísbol será celebrado fuera de él oficialmente.. La temporada 2026 va para la historia literalmente ya que dos de las franquicias más emblemáticas de la Liga Nacional de Estados Unidos, los Chicago Cubs y los Atlanta Braves, celebran su 150 aniversario.

Este evento especial es imperdible pues ambos equipos fueron miembros fundadores de la Liga Nacional en 1876, y sus celebraciones a lo largo del año son eventos por derecho propio:





El Opening Day más temprano de la historiaEl 150 Aniversario: Chicago Cubs y Atlanta Braves

Chicago Cubs: En Wrigley Field, los Cubs han preparado una serie de eventos que incluyen el uso de uniformes "throwback" que recorren cada década de su existencia. Desde los días de "Tinker to Evers to Chance" hasta la mística de Ernie Banks. El estadio se convertirá en un museo vivo, con exhibiciones especiales en cada serie en casa, recordando que son el único equipo que ha jugado continuamente en la misma ciudad desde la fundación de la liga.

Atlanta Braves: Los Braves, que comenzaron su viaje en Boston, pasaron por Milwaukee y se asentaron en Atlanta, celebrarán su estatus como la franquicia de béisbol con más años de actividad ininterrumpida. En el Truist Park, se esperan ceremonias para honrar la era de Hank Aaron y la dinastía de los 90. Además, la organización lanzará una serie de artículos de colección y documentales que narran cómo un equipo de Boston terminó convirtiéndose en el equipo de "todo el sur" de los Estados Unidos.

Asistir a un juego en Chicago o Atlanta este año será como entrar en una cápsula del tiempo, donde cada entrada rendirá tributo a siglo y medio de cultura deportiva, considéralo sí puedes pues es algo irrepetible.

MLB All-Star Game 2026 en Filadelfia

Ya vamos por medio año y si hay un evento que nadie debe perderse este verano (o invierno si estás en el sur), es el Juego de Estrellas. Por lo general, es una exhibición de talento, pero en 2026, tiene algo más. El juego se llevará a cabo el 14 de julio en el Citizens Bank Park, hogar de los Phillies.

¿Por qué es tan especial? Porque coincide con el Semiquincentenario (250 años) de la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en Filadelfia. La ciudad será el epicentro de las fiestas nacionales, y las Grandes Ligas han planeado el All-Star Game más ambicioso de la era moderna.

Se espera que el Home Run Derby sea un espectáculo visual sin precedentes, integrando tecnología de drones y fuegos artificiales. Para los jugadores, ser un "All-Star" en 2026 tendrá un prestigio adicional debido a la carga histórica del año.

Postemporada y la Serie Mundial

Cuando el verano esté dando las últimas en el norte y ya comience el otoño es la hora de la postemporada, que iniciará este año el 29 de septiembre. Tras los movimientos de roster en la fecha límite de cambios, veremos quiénes logran sobrevivir al nuevo formato de comodines.

La Serie Mundial de 2026 se perfila como una de las más competitivas. Con equipos como los Dodgers buscando consolidarse aún más en la historia, o equipos jóvenes como los Orioles de Baltimore y los Diamondbacks de Arizona demostrando que el relevo generacional llegó, habrá que ver si la edad juega un papel entre estos jugadores de élite y si la revitalización de las plantillas fué acertado.

La Serie Mundial enfrenta a los equipos de varias latitudes y es un torneo completo que puedes disfrutar tanto en tu hogar como en el camino gracias a Betonwin que cuenta con una sección completa de béisbol para que organices los juegos que te interesan y también tiene cuotas actualizadas con frecuencia, así tendrás una idea de cómo podría ir el juego.

El Regreso de las Ligas

Cuando parece que el año se apaga, el béisbol vuelve al Caribe y México. A mediados de octubre, casi en paralelo con la Serie Mundial, comienzan los juegos oficiales en las ligas de la Confederación del Caribe.

La LVBP (Venezuela), LIDOM (Dominicana), LMP (México) y LBPRC (Puerto Rico) dan inicio a sus torneos manteniendo la llama viva para los fanáticos que están viviendo el invierno en el hemisferio norte.

Se espera que este año haya muchos hinchas en los estadios tras el impacto del Clásico Mundial a principios de año. Muchos jugadores que brillaron en el WBC regresarán a sus tierras natales buscando un cupo para la Serie del Caribe 2027.

Como podrás ver, el final de temporada no es el Clásico Mundial: La temporada de béisbol realmente nunca termina, no olvides que puedes seguir el deporte y sus marcadores en vivo en la plataforma de Bet on Win.

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