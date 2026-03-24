DIÁLOGOS AUSTRALES PRESENTA SU MEMORIA DE GESTIÓN 2025: UN PASO DECISIVO PARA LA INICIATIVA QUE BUSCA CIMENTAR EL PRIMER ARCHIVO DE HISTORIA ORAL DE PUNTA ARENAS

​Con el objetivo de transparentar los avances de un trabajo que nace desde el territorio y la autogestión, el proyecto "Diálogos Australes: Archivo de Historia Oral de Punta Arenas" presentó formalmente su Memoria de Gestión y Balance 2025. El documento detalla el proceso de "cultivo" institucional que ha permitido preparar el terreno para lo que será el primer archivo de testimonios orales con estándares internacionales en la región.



En conversación con Radio Polar, su Director, Gastón Cárcamo Vargas, destacó que este balance es una invitación a la comunidad a conocer cómo se construye la memoria colectiva. "Cimentar este primer archivo requiere de bases sólidas. El 2025 fue el año de preparar la metodología y las alianzas, para que este 2026 podamos comenzar con el levantamiento paulatino de los relatos que dan vida a Punta Arenas y Magallanes".



Un ecosistema de memoria en crecimiento. Cárcamo también valoró positivamente el surgimiento de otras iniciativas de rescate patrimonial inmaterial centrado en la oralidad en la zona: "Es muy favorable que se estén pensando nuevos proyectos locales en Magallanes; esto confirma que el interés por nuestra identidad está más vivo que nunca y nos motiva a seguir colaborando para elevar los estándares de la historia oral en toda la región".



Respaldos de Clase Mundial. La labor de Diálogos Australes no solo tiene un fuerte arraigo local, sino que cuenta con el respaldo de instituciones de prestigio, como el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) —a través de un protocolo de colaboración— y una invitación oficial de Alessandro Portelli, referente mundial de la disciplina, para una pasantía en Roma durante el segundo semestre de este año.



Agenda Próxima: Red Nacional y Diálogo con Ushuaia. La presentación de este balance coincide con una intensa agenda de gestión. Durante la tarde de este lunes, Cárcamo se reunirá con la Dra. Nancy Nicholls (PUC) para coordinar la reactivación de la Red Nacional de Historia Oral. Asimismo, se proyectan las I Jornadas de Historia Oral de la Patagonia Binacional junto a especialistas de Ushuaia, Argentina, fortaleciendo la identidad común del extremo austral.



Documento de Consulta: Invitamos a toda la comunidad a conocer el detalle de este proceso de rescate patrimonial en el siguiente enlace: [DESCARGA AQUÍ LA MEMORIA 2025].

​https://drive.google.com/file/d/1U2bNIr_s8u_ZtyMFKNAsfJ8Y75J2XAsE/view?usp=sharing







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