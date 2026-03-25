CONSEJO DEL SALMÓN IMPULSA RELACIÓN CON LA FDA PARA FORTALECER POSICIONAMIENTO DEL SALMÓN CHILENO EN EE.UU.

En la antesala del seminario internacional sobre etiquetado y alimentación saludable que se realizará este jueves en Puerto Varas, el Consejo del Salmón sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la U.S. Food and Drug Administration (FDA), como parte de su agenda de relacionamiento con Estados Unidos.

El encuentro fue encabezado por la presidenta ejecutiva del gremio, Loreto Seguel, y contó con la participación del International Regulatory Analyst de la FDA Latin America Office, González Ibáñez, y del Senior Health Scientist del organismo, Christopher Waldrop, quienes serán los principales expositores en la actividad.

La instancia permitió coordinar contenidos del seminario y avanzar en el fortalecimiento de vínculos con uno de los principales mercados para la salmonicultura chilena.

La presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, señaló que “el seminario que realizaremos junto a la FDA refleja el trabajo que hemos venido desarrollando con mercados estratégicos. Es un paso más en una agenda internacional de largo plazo para fortalecer la proyección del salmón chileno en Estados Unidos”.

Asimismo, agregó que la reunión “permite consolidar una relación de confianza con autoridades técnicas clave, en un contexto donde los estándares regulatorios y las exigencias de los consumidores son cada vez mayores”.

El seminario se realizará el jueves 26 de marzo en Puerto Varas y abordará temas como etiquetado saludable, trazabilidad y el rol de Chile como proveedor relevante de salmón para el mercado estadounidense.

Fotografía: Consejo del Salmón.

Fuente: aqua.cl