PLAN SALMÓN PRESENTA PROPUESTAS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY LAFKENCHE

Como parte del trabajo desarrollado desde inicios de 2025, que se suma al anuncio del Gobierno de evaluar modificaciones a la Ley Lafkenche, autoridades de Puerto Montt y la Región de Los Lagos se reunieron, en el marco del Plan Salmón 2050, para analizar un documento con propuestas con miras a mejorar la aplicación de la normativa y compatibilizarla con el desarrollo de la industria acuícola.

El texto, basado en el informe de la Universidad San Sebastián sede Patagonia, fue presentado por el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, en una jornada que contó con la presencia del Delegado Presidencial, Cristián Palma, el gobernador regional (s) Carlos Recondo, los senadores Carlos Kuschel e Iván Moreira, y los diputados Mauro González, Claudia Reyes y Alejandro Bernales.

“Hoy es un día importante, nos hemos reunido con diputados, con senadores, con el mundo gremial, con el mundo sindical, con el Gobierno también para entregar desde la academia una propuesta importante de modificación de la ley y su reglamento, principalmente en lo que dice relación con determinar el uso consuetudinario y que no sea un órgano del Estado, sino los Tribunales de Justicia a través de un sistema no contencioso, donde se tenga que acreditar ese uso por parte de los pueblos originarios”, explicó el jefe comunal.

El procedimiento vigente en la ley radica en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), lo que representa demoras y el estancamiento de proyectos de inversión, y la propuesta en el marco del Plan Salmón 2050 plantea que pase a un procedimiento judicial de carácter voluntario o no contencioso.

El alcalde Wainraihgt valoró que el trabajo del Plan Salmón 2050, que cuenta con los gobernadores de Los Lagos, Aysén y Magallanes, más alcaldes de las tres regiones y representantes laborales, haya sumado al Gobierno.

“El Gobierno no estaba integrado al Plan Salmón y hoy día se integra con el delegado presidencial, Cristian Palma, con la seremi de Economía, Gisela Strauch, tres diputados y dos senadores. Sin duda que esto lo que hace al final del día es ratificar que vamos por buen camino para poder consolidar una industria más sustentable y sostenible en Puerto Montt y la macrozona sur austral”, señaló.

La directora de la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián Sede Patagonia, María Paz Olavarría, indicó que las propuestas del documento incluyen medidas que permitan a la industria contar con certeza jurídica, impulsar un desarrollo sustentable y resguardar el uso consuetudinario real del territorio, y los integrantes de la mesa tendrán siete días para analizar el texto y plantear modificaciones.

El objetivo es consensuar un planteamiento final con propuestas que le será entregado al Presidente José Antonio Kast y al subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia.

En la sesión especial del Plan Salmón 2050 participaron representantes de SalmonChile, el Consejo del Salmón, la Coordinadora de Trabajadores del Salmón, la Asociación de Salmonicultores de Magallanes y la Multisindical de Trabajadores Salmoneros.

Amplio consenso

El gobernador regional (s) de Los Lagos, Carlos Recondo, valoró el trabajo conjunto para plantear un documento concreto con propuestas de modificaciones a la Ley Lafkenche y su reglamento, enfatizando que en la macrozona sur austral existe consenso de la necesidad de generar cambios.

“Me cuesta encontrar un consenso más amplio respecto de la necesidad de modificar una ley y, por lo tanto, creo que pone también el peso de la prueba en el Poder Legislativo, en que aquí hay acciones concretas, propuestas muy concretas que están muy consensuadas y que el Poder Legislativo deberá responder a estos requerimientos”, expresó.

Para el diputado Mauro González, el diagnóstico está claro y ahora es necesario que el Congreso concrete las modificaciones.

“El Gobierno tiene que darle urgencia al proyecto de modificación que se encuentra en el Senado o presentar su propia modificación. Pero ya no podemos seguir con los anuncios o con las buenas intenciones. Tenemos que materializar esto en modificaciones en proyectos que se han discutido en el Congreso Nacional, para lograr de una vez por todas una modificación a la Ley Lafkenche”, indicó.

La directora regional del Consejo del Salmón, Angélica Saavedra, estimó que la participación del mundo público, el sector privado, la academia y los trabajadores a través de la Cuádruple Hélice, refuerza la propuesta de modificación a la normativa.

“Tenemos academia, trabajadores, el tema productivo, el tema político que creo que es sumamente necesario. O sea, tenemos una valoración positiva, creemos que este es el camino también para avanzar en tema de Ley Lafkenche, que no solamente afecta a un sector, sino que a todos los sectores que están ligados a las zonas costeras”, señaló.

Fotografía: Municipio de Puerto Montt.

Fuente: aquachile.cl

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