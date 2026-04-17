BIMINISTRO DANIEL MAS INICIA AGENDA EN MAGALLANES CON FOCO EN INDUSTRIA ACUÍCOLA Y REALIZA PRIMERA VISITA A PLANTA SALMONERA

​Con el objetivo de conocer en terreno la realidad productiva y social de la zona austral, el biministro de Economía, Fomento y Turismo; y Minería, Daniel Mas Valdés, arribó hoy a la Región de Magallanes, en el marco de la hoja de ruta del Gobierno para dinamizar la actividad económica y fortalecer la certeza jurídica en regiones estratégicas.



La agenda comenzó con encuentros con la Asociación de Salmonicultores y la Alianza por el Litoral de Magallanes —que reúne a pescadores artesanales que trabajan con la industria—, donde se abordaron los desafíos de sostenibilidad del sector y su impacto en la cadena de valor regional.



En ese contexto, la autoridad realizó la primera visita a una planta salmonera desde que asumió el cargo, instancia que se concretó en las instalaciones de Blumar en Punta Arenas, donde pudo conocer en terreno sus operaciones y capacidades productivas.



“Muy contento de estar en Magallanes. Tuvimos la oportunidad de visitar la planta de Blumar, es impresionante lo que hacen en términos de tecnología y la cantidad de personas que trabajan. Es un empleo muy importante para la región y marca una diferencia en lo que se puede hacer en Magallanes y en regiones”, señaló el biministro.



Durante la visita, ejecutivos de la compañía presentaron una visión general del negocio, incluyendo el número de centros, trabajadores y las capacidades actuales y potenciales de crecimiento, considerando el avance de ciertos aspectos regulatorios. La jornada incluyó además un recorrido por la planta para mostrar en terreno sus procesos e infraestructura.



El gerente de Negocios de Salmones de Blumar, Pedro Pablo Laporte, se manifestó “agradecido de que el ministro se haya tomado el tiempo para visitarnos. Pudimos mostrarle qué es la salmonicultura a grandes rasgos y quedamos tremendamente sorprendidos de la posición favorable del ministro y las ganas de colaborar con la industria aquí en Magallanes, que tiene un tremendo potencial”.



En la misma línea, el gerente regional de Salmones de Blumar Magallanes, Pablo Solís, destacó el carácter estratégico del encuentro: “Estamos felices de haber recibido al ministro en nuestra casa y que haya conocido nuestra operación, nuestra gente y también los desafíos que tenemos a futuro para seguir creciendo de forma sostenible. Fue clave la conversación y la presentación que tuvimos”.



La visita contó también con la participación de autoridades regionales, entre ellas la delegada presidencial de Magallanes, Ericka Farías, y el seremi de Economía, Francisco Javier Birke.







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