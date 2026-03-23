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23 de marzo de 2026

SENADIS MAGALLANES Y AGRUPACIÓN PATAGONIA INCLUSIVA CELEBRARON EL DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN

​El acto conmemorativo estuvo a cargo de los niños y niñas que integran la Agrupación Patagonia Inclusiva, quienes se encargaron de preparar el cóctel de bienvenida, en el marco de un taller de cocina que fue financiado por Senadis, para fortalecer la autonomía y autoestima.

Foto Patagonia Inclusiva
El 21 de marzo es la fecha instaurada por la Organización de Naciones Unidas para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, iniciativa que busca promover la conciencia social sobre los derechos, dignidad y la inclusión de las personas que viven con esta condición.
 
En este contexto, la agrupación Patagonia Inclusiva de Punta Arenas junto a la dirección regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) organizaron una actividad conmemorativa, orientada a reunir a las familias beneficiarias y a la comunidad, en un espacio de reconocimiento a las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad.
 
La Directora Regional de Senadis, Bernarda Cares, explicó que "hoy estamos compartiendo con los niños y niñas que son parte de la Agrupación Patagonia Inclusiva, y que están participando en un taller de cocina llamado "Con las manos en la masa", iniciativa financiada por nuestro servicio a través del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (FONAPI). Gracias a este taller, los participantes han aprendido a cocinar, una habilidad que les ha permitido fomentar la autonomía y autoestima, además de generar habilidades sociales y motrices. El cóctel de esta actividad fue preparado por los niños y niñas participantes, así que muy contentos con el resultado".
 
Juntos contra la soledad
 
El tema del Día Mundial del Síndrome de Down 2026, "Juntos contra la soledad", se centra en sensibilizar sobre cómo la soledad afecta de manera desproporcionada a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, así como a sus familias.
 
La soledad no es solo un sentimiento, sino un problema de salud grave que puede provocar ansiedad, depresión y lesiones físicas, frecuentemente vinculadas a la exclusión social y el estigma.
 
La campaña aboga por una inclusión real en las escuelas, los lugares de trabajo y las comunidades, y hace hincapié en que estar presente no equivale a estar incluido o estar realmente conectado. Destaca que todas las personas —individuos, familias, organizaciones, escuelas, empleadores y gobiernos— tienen un papel que desempeñar en la creación de espacios acogedores y relaciones significativas que ayuden a las personas a sentirse parte de la sociedad.
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