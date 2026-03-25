SENADOR KUSANOVIC PROPONE ELIMINAR IMPUESTOS A LOS COMBUSTIBLES PARA LAS REGIONES EXTREMAS Y LIBERAR DE TRABAS EL USO DE GAS LICUADO Y GAS NATURAL COMPRIMIDO

​Diversas reacciones han generado la batería de medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar el brusco aumento de los combustibles a nivel mundial. Según lo informado, a partir de este jueves la gasolina registrará un alza de $370 por litro, mientras que el diésel aumentará en $580 por litro, junto con la implementación de medidas de mitigación dirigidas a la población.



Frente a este escenario, el senador Alejandro Kusanovic calificó el incremento como “un golpe duro” para la región de Magallanes, señalando además la necesidad de una reflexión profunda: “No existen, ni existieron, políticas serias orientadas al ahorro energético en tiempos de bonanza, ni medidas destinadas a generar estabilidad en períodos de incertidumbre como el que estamos viviendo”.



El parlamentario advirtió que los efectos de estas alzas impactan con mayor intensidad a las regiones extremas: “Para los habitantes de Magallanes, el combustible no es un lujo, sino una necesidad vital para la calefacción, transporte, abastecimiento de insumos básicos y alimentos. Necesitamos un trato diferenciado; no podemos continuar con un impuesto que históricamente nos ha castigado”.



Ante este complejo panorama, Kusanovic hizo un llamado al Gobierno a impulsar soluciones más ambiciosas que no perjudiquen a los magallánicos, proponiendo la eliminación de impuestos a los combustibles para el transporte terrestre en las regiones extremas, considerando la gran distancia respecto de los principales centros productivos del país.



En la misma línea, el senador planteó una medida de implementación inmediata: la liberación masiva del uso de gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural comprimido (GNC) en todo el territorio nacional. “Debemos eliminar las trabas burocráticas que afectan a estos combustibles, permitiendo reducir costos operativos de manera inmediata y entregando un alivio real al bolsillo de los chilenos”, concluyó.

