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23 de marzo de 2026

MUNICIPIO SE REÚNE CON INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA AGILIZAR APERTURA DE NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE

​La cita concluyó con el aviso de que la Dirección de Obras Municipales podría entregar la recepción final la próxima semana, si el Servicio remite a la brevedad los documentos observados.

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Con la presencia del alcalde, la delegada presidencial regional, el Servicio de Salud, la Corporación Municipal de Punta Arenas, la Seremi de Salud y equipos técnicos, se abordaron los puntos pendientes para realizar la recepción definitiva del Cesfam 18 de Septiembre. En la instancia, los profesionales de la Dirección de Obras Municipales indicaron que están a la espera de correcciones menores en la carpeta ingresada por el Servicio de Salud para poder otorgar la recepción final.

El alcalde Claudio Radonich destacó que el recinto ya está terminado desde el punto de vista estructural, restando únicamente la entrega de un documento por parte del Servicio Salud formal para completar su recepción por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM). "Falta un documento que quedaron en enviarlo durante los próximos días por un tema que es muy formal, muy menor, pero con todas las voluntades justamente para que por parte de la DOM esté todo recepcionado como corresponde, para que empiece a funcionar lo antes posible. Además, estuvo presente nuestra delegada regional para que, ante cualquier duda o falta de apoyo, podamos contar con su colaboración", señaló.

Por su parte, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, explicó que ya se ingresó la carpeta para la recepción definitiva del establecimiento. "Hoy día nosotros tenemos que resolver unas observaciones que nos ha hecho la dirección de obras municipales para poder dentro de esta semana ya tener la recepción definitiva", indicó.

Desde el Gobierno, la delegada presidencial regional de Magallanes, Ericka Farías, valoró el avance logrado, destacando que este Cesfam responde a una demanda histórica de la comunidad. "Hoy contamos con un edificio a puertas de ser entregado y, por temas administrativos, aún no está a disposición de las personas que lo necesitan. Por tanto, esta reunión fue muy positiva, porque en poco tiempo logramos destrabar procesos y definir los cursos de acción para que esté disponible lo antes posible", sostuvo.

La secretaria general de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Elena Blackwood, aseguró que los equipos de salud ya están preparados para operar en el nuevo recinto. "Estamos preparados para la recepción definitiva del nuevo edificio. Todos los equipos que atienden las distintas áreas ya están listos y han recibido capacitaciones en el manejo del nuevo equipamiento y de la infraestructura que requerirá este recinto. Estamos ansiosos, al igual que los vecinos y la comunidad, de iniciar la atención lo antes posible", señaló.

Finalmente, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, detalló que las observaciones son de carácter técnico y agregó: "Espero que durante la semana podamos recibir la información pendiente y realizar la visita a obra para constatar que las construcciones se encuentren de acuerdo con el permiso".
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