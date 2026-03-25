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25 de marzo de 2026

CONTRALORÍA OFICIA A LA SEGEGOB POR PUBLICACIÓN SOBRE “ESTADO EN QUIEBRA” EN CUENTA OFICIAL DE GOBIERNO

Se requirió información sobre uso de recursos públicos, personal involucrado, fundamento normativo y fáctico de las mismas, con un plazo de 5 días hábiles para responder.

contraloria

La Contraloría General de la República requirió este miércoles, vía oficio, al Ministerio de Secretaria General de Gobierno (Segegob) que informe respecto de las publicaciones realizadas en las redes sociales oficiales del Ejecutivo sobre las medidas vinculadas al Mecanismo De Estabilización De Precios De Los Combustibles (Mepco).

En concreto, “se requiere informar sobre los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas, y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes reseñada”, señala el oficio firmado por la contralora general de la república, Dorothy Pérez.

Asimismo, se estableció un plazo de 5 días hábiles para que la Segegob remita la información solicitada.

“Nos dejaron sin plata. Un estado en la quiebra, endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía”, apuntaron en la publicación de la cuenta oficial del gobierno.

El posteo abrió un flanco y desencadenó una serie de críticas transversales que provocaron que el Ejecutivo eliminara la publicación de las cuentas de Instagram y X este miércoles.

Desde la oposición calificaron de “peligrosa” e “irresponsable” la publicación al declarar que el Estado de Chile estaba en una supuesta quiebra.

Incluso, la situación provocó una contradicción dentro del propio gobierno. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se distanció t aseguró el pasado martes que él “jamás ocuparía como palabra que el Estado está quebrado. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada”.

A sus declaraciones se sumó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien descartó en una entrevista con Radio Infinita que el Estado estuviera en “quiebra”.

Fuente: latercera.com 


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