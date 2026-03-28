TRES EQUIPOS DE MAGALLANES PARTICIPAN EN TORNEO NACIONAL DE DEBATE ESCOLAR

Tres equipos de la Región de Magallanes están participando en el Torneo Nacional de Debate Escolar (TONADE), instancia organizada por la Asociación Chilena de Debate (ACHDE) que reúne a cerca de 40 equipos de todo el país. La competencia, que inició el lunes 23 de marzo, entregará 10 cupos para representar a Chile en el mundial de la disciplina en categoría escolar.

Los representantes regionales corresponden al Liceo Polivalente Sara Braun, el Liceo Juan Bautista Contardi y un equipo conformado por estudiantes de distintos establecimientos de Punta Arenas, bajo el alero de la Sociedad Austral de Debate. Todos han debido enfrentar no solo el desafío académico, sino también diversas dificultades logísticas propias de la modalidad virtual.

Entre los principales obstáculos se encuentran la coordinación de horarios escolares, la adaptación de evaluaciones, la disponibilidad de espacios adecuados para conectarse y condiciones propias del clima en la región. Pese a ello, los equipos han logrado sostener su participación y competir con delegaciones de establecimientos tradicionales del país.

Durante los primeros días se desarrollaron talleres y rondas preliminares para ajustar aspectos técnicos, dando paso luego a los debates oficiales. Hasta ahora, los equipos magallánicos han enfrentado a instituciones como el Instituto Nacional, el Liceo José Victorino Lastarria y el Liceo N°1 Javiera Carrera, entre otros.

La competencia continuará durante el fin de semana con las últimas rondas, en un torneo donde los equipos de la región ya han mostrado avances en sus resultados respecto a versiones anteriores, consolidando su presencia en el debate escolar a nivel nacional.





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