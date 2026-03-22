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22 de marzo de 2026

DIPUTADO BIANCHI DESTACA NUEVO ENFOQUE EN SEGURIDAD DEL GOBIERNO PERO EXIGE NO TRASPASAR COSTOS A LA CIUDADANÍA

Buenos días región.

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El diputado por Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, abordó distintos temas de contingencia regional y nacional durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, destacando avances en materia de seguridad y manifestando su preocupación por el escenario económico.

En relación con el trabajo junto a la delegada presidencial regional, Ericka Farías, el parlamentario valoró positivamente las instancias de coordinación. “nos ha resultado tremendamente productivo en 2 o 3 oportunidades con la nueva delegada es una persona que por su carácter y profesión es tremendamente dinámica”, afirmó. Asimismo, adelantó que “ayer fue la reunión donde concordamos que para el día 30 de marzo vamos a tener una reunión muy importante con la fiscalía, con las policías, y con todas las autoridades que tenga relación en materia de seguridad”.

En ese sentido, destacó el enfoque del trabajo que se está desarrollando, señalando que “hay un trabajo serio que difiere de los anteriores, comprometido, y hay experiencia anterior y eso se valora, esta el compromiso mío de impulsar y respaldar iniciativas en materia de seguridad para nuestra región”.

Respecto al escenario económico, el diputado se refirió a la eventual eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), advirtiendo sus efectos en la ciudadanía. “hay temas que son urgentes, el tema económico y el tema de la seguridad, el tema económico dice relación con algo que será un poco mas complejo y engorroso, yo estoy en la posición de que no se le pase a los ciudadanos los costos del conflicto en medio oriente”, sostuvo.

En cuanto a la falta de designación de secretarios regionales ministeriales en Magallanes, Bianchi planteó la necesidad de priorizar la calidad de los equipos por sobre la rapidez en los nombramientos. “los problemas hay que responderlos en el largo plazo, para poder tener a los mejores seremis, en seguridad no repitan lo mismo que hizo el gobierno anterior que la persona a cargo jamás le vimos a hacer algo en términos de seguridad tiene que haber gente con experiencia”, indicó, agregando que “tiene que ser un equipo no solo bueno en lo profesional sino también en lo humano”.

Finalmente, el parlamentario hizo un llamado al gobierno a equilibrar sus decisiones, poniendo énfasis en las personas. “debiera esta administración este gobierno aterrizar los temas, en parte lo esta haciendo pero que no lo haga tan crudamente, esta siendo muy autoritario en unas bajadas, y ahí voy a estar muy a la expectativa, soy un hombre que puede a entrar a colaborar pero mi origen mi base mi forma de ser es un persona que pone por delante a la gente y no lo económico....yo voy a estar muy alerta muy atento de que no se deje de poner por delante a las personas y que no sean las personas las que terminen pagando la farra política que ha habido por muchos años”, concluyó.



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