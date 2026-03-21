PATAGONIA ON TOUR ABORDÓ LA IMPORTANCIA DE LOS GLACIARES EN SU DÍA CON EXPERTOS Y OPERADORES TURÍSTICOS

En nuevo capitulo del programa “Patagonia On Tour”, se conmemoró el Día de los Glaciares con la participación de destacados invitados en dos bloques, abordando tanto su relevancia científica como su valor turístico en la región de Magallanes.



En el primer bloque, el glaciólogo Inti González explicó qué es un glaciar y su importancia a nivel global, señalando que se trata de una masa de hielo en constante movimiento formada por la acumulación y compactación de nieve. Además, destacó que Chile cuenta con más de 21 mil glaciares, concentrando cerca del 80% de estas masas de hielo en los Andes sudamericanos, lo que posiciona al país como un reservorio clave de agua dulce.



El especialista también enfatizó la relevancia de la región de Magallanes, que concentra cerca de la mitad de la superficie glaciar del país. Asimismo, advirtió sobre el acelerado retroceso de estos ecosistemas en las últimas décadas, fenómeno asociado al cambio climático, que ya se puede observar en escalas de tiempo humanas, transformando paisajes y ecosistemas.



En el segundo bloque, Juan Pablo Solo de Zaldívar, subgerente de Solo Expediciones, destacó la oferta turística vinculada a los glaciares, con navegaciones que permiten observar estas formaciones en lugares como Isla Santa Inés y el Fiordo Agostini. Subrayó que estas experiencias buscan no solo mostrar la belleza del territorio, sino también generar conciencia sobre su cuidado.



Por su parte, Rocío Marabolí, jefa de ventas de Bigfoot Patagonia, detalló las excursiones en el glaciar Grey, donde los visitantes pueden caminar sobre el hielo o realizar kayak entre témpanos. Resaltó que cada experiencia es única debido a la constante transformación del glaciar y que la seguridad es un eje fundamental en cada actividad.



Finalmente, los invitados coincidieron en la importancia de promover un turismo responsable y educativo, que permita valorar estos ecosistemas únicos, comprender su fragilidad y reforzar el compromiso con su protección en el contexto del cambio climático.