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29 de marzo de 2026

PATRULLA MARÍA AUXILIADORA EN PUNTA ARENAS: VOLUNTARIOS ENTREGAN ALIMENTO Y APOYO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Comunidades en Acción

Patrulla Maria Auxiliadora

En una nueva edición del programa Comunidades en acción de Polar Comunicaciones, voluntarios de la Patrulla María Auxiliadora dieron a conocer la labor solidaria que desarrollan en Punta Arenas, enfocada en la entrega de alimentos y acompañamiento a personas en situación de calle y familias en riesgo social en la región de Magallanes.

Rosvita Quintul explicó que esta iniciativa lleva cerca de 30 años en funcionamiento y nació con acciones simples como la entrega de café y alimentos básicos, evolucionando con el tiempo hacia la preparación de una “olla solidaria”. Actualmente, pese a contar con menos voluntarios que en sus inicios, el grupo mantiene su compromiso de asistir semanalmente a quienes más lo necesitan, tanto en la vía pública como en sus hogares.

En Comunidades en acción, Luis Navarro detalló que la patrulla funciona principalmente gracias al esfuerzo autogestionado de sus integrantes, quienes financian la ayuda y coordinan sus salidas con otras agrupaciones similares de la ciudad. Sin embargo, reconoció que enfrentan dificultades como la falta de recursos y de vehículos para transportar los alimentos, lo que en ocasiones impide concretar las salidas programadas.

Por su parte, Orieta Vidal, encargada de la preparación de los alimentos, destacó el valor humano de esta labor, señalando que cada plato se cocina con dedicación y cariño, como si fuera para la propia familia. Asimismo, enfatizó que la ayuda también considera colaciones para niños y apoyo en fechas especiales, reforzando el vínculo con las comunidades beneficiadas.

Finalmente, los integrantes de la Patrulla María Auxiliadora hicieron un llamado a la comunidad de Punta Arenas a sumarse como voluntarios o colaborar con donaciones, destacando que no es necesario participar todas las semanas. En ese sentido, recalcaron que cualquier aporte, por pequeño que sea, puede marcar una diferencia significativa en la vida de quienes más lo necesitan en la región.


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