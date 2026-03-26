PORVENIREÑO FABIÁN BARRIENTOS ANDRADE ES DESIGNADO SEREMI DE SALUD EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Barrientos es porvenireño, matrón y MBA en Salud, con formación complementaria en calidad, dirección estratégica y salud familiar. Cuenta con experiencia en gestión hospitalaria y liderazgo de equipos de salud en distintas regiones del país, desempeñándose hasta ahora como director del Hospital Comunitario de Queilén.

En la región de Magallanes ha ocupado cargos directivos en la red asistencial, destacando su labor como director del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams y posteriormente como director titular del Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro Iglesias de Porvenir, cargo al que accedió mediante concurso del Servicio Civil a través del sistema de Alta Dirección Pública.

Su nombramiento se produce en un contexto donde la gestión de la red de salud, la atención primaria y la planificación sanitaria continúan siendo temas prioritarios para la comunidad, considerando las particularidades geográficas y demográficas del territorio austral.

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