26 de marzo de 2026
PORVENIREÑO FABIÁN BARRIENTOS ANDRADE ES DESIGNADO SEREMI DE SALUD EN LA REGIÓN DE MAGALLANES
El matrón Fabián Barrientos Andrade fue designado este 26 de marzo como nuevo Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Salud en la Región de Magallanes, en el marco de los nombramientos sectoriales del gobierno del presidente José Antonio Kast.
Barrientos es porvenireño, matrón y MBA en Salud, con formación complementaria en calidad, dirección estratégica y salud familiar. Cuenta con experiencia en gestión hospitalaria y liderazgo de equipos de salud en distintas regiones del país, desempeñándose hasta ahora como director del Hospital Comunitario de Queilén.
En la región de Magallanes ha ocupado cargos directivos en la red asistencial, destacando su labor como director del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams y posteriormente como director titular del Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro Iglesias de Porvenir, cargo al que accedió mediante concurso del Servicio Civil a través del sistema de Alta Dirección Pública.
Su nombramiento se produce en un contexto donde la gestión de la red de salud, la atención primaria y la planificación sanitaria continúan siendo temas prioritarios para la comunidad, considerando las particularidades geográficas y demográficas del territorio austral.
ENAP CONFIRMA ALZA HISTÓRICA DE LOS COMBUSTIBLES: $ 391 POR LITRO EN LA GASOLINA DE 97 OCTANOS Y $ 138,5 EN KEROSENE
La estatal oficializó los ajustes luego del anuncio del Gobierno este lunes.
La estatal oficializó los ajustes luego del anuncio del Gobierno este lunes.