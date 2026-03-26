Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de marzo de 2026

PORVENIREÑO FABIÁN BARRIENTOS ANDRADE ES DESIGNADO SEREMI DE SALUD EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​El matrón Fabián Barrientos Andrade fue designado este 26 de marzo como nuevo Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Salud en la Región de Magallanes, en el marco de los nombramientos sectoriales del gobierno del presidente José Antonio Kast.

Fabián Barrientos Andrade

Barrientos es porvenireño, matrón y MBA en Salud, con formación complementaria en calidad, dirección estratégica y salud familiar. Cuenta con experiencia en gestión hospitalaria y liderazgo de equipos de salud en distintas regiones del país, desempeñándose hasta ahora como director del Hospital Comunitario de Queilén.

En la región de Magallanes ha ocupado cargos directivos en la red asistencial, destacando su labor como director del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams y posteriormente como director titular del Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro Iglesias de Porvenir, cargo al que accedió mediante concurso del Servicio Civil a través del sistema de Alta Dirección Pública.

Su nombramiento se produce en un contexto donde la gestión de la red de salud, la atención primaria y la planificación sanitaria continúan siendo temas prioritarios para la comunidad, considerando las particularidades geográficas y demográficas del territorio austral.


gonzalo rosenfeld

GONZALO ROSENFELD SEKULOVIC ES EL NUEVO SEREMI DE MEDIO AMBIENTE EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ENAP CONFIRMA ALZA HISTÓRICA DE LOS COMBUSTIBLES: $ 391 POR LITRO EN LA GASOLINA DE 97 OCTANOS Y $ 138,5 EN KEROSENE

Leer Más

La estatal oficializó los ajustes luego del anuncio del Gobierno este lunes.

La estatal oficializó los ajustes luego del anuncio del Gobierno este lunes.

bencinas
nuestrospodcast
SERVIU - Término de obras en avenida Bulnes_2

SERVIU INFORMA AVANCE DE OBRAS Y PROGRAMACIÓN DE NUEVOS FRENTES DE TRABAJO EN AVENIDA BULNES

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Fabián Barrientos Andrade

PORVENIREÑO FABIÁN BARRIENTOS ANDRADE ES DESIGNADO SEREMI DE SALUD EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
clubdeleones

GOBERNADOR DISTRITAL DE CLUB DE LEONES DESTACA LABOR DE CENTROS DE REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

jorge-quiroz-750x400

QUIROZ POR OFICIO DE LA CGR TRAS POST DE "ESTADO EN QUIEBRA": "HAY QUE PREGUNTAR A QUIENES PUBLICARON"

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
fila puq

CONTINUAN LAS LARGAS FILAS EN BENCINERAS DE PUNTA ARENAS, PORVENIR Y PUERTO NATALES TRAS ANUNCIO DE HISTÓRICA ALZA EN LOS COMBUSTIBLES