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9 de abril de 2026

GABRIELA SÁNCHEZ CAÑETE ASUME COMO NUEVA SEREMI DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

La trabajadora social y ex directora regional de PRODEMU cuenta con una extensa trayectoria en el servicio público y en la gestión regional.

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Gabriela Sánchez Cañete fue designada como nueva Secretaria Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, asumiendo funciones en un área clave para el desarrollo de políticas públicas vinculadas a la igualdad de derechos y oportunidades.

La nueva autoridad es Trabajadora Social e Ingeniera en Administración de Empresas, con una trayectoria vinculada al servicio público y a la gestión institucional en la región. Entre 2018 y 2022 se desempeñó como directora regional de PRODEMU durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Anteriormente, ejerció funciones como profesional asesora en el Servicio Nacional de la Mujer, donde también cumplió labores como directora subrogante, fortaleciendo su experiencia en políticas públicas orientadas a la equidad de género.

Su trayectoria laboral incluye además más de tres décadas de trabajo en ENAP Magallanes, donde se desempeñó como asistente social y analista de recursos humanos, consolidando una experiencia profesional vinculada al ámbito social y organizacional en la región.

https://www.instagram.com/p/DW7D9HpGKBX/


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GABRIELA SÁNCHEZ CAÑETE ASUME COMO NUEVA SEREMI DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

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