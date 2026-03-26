GONZALO ROSENFELD SEKULOVIC ES EL NUEVO SEREMI DE MEDIO AMBIENTE EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Gonzalo Rosenfeld Sekulovic fue designado este 26 de marzo como nuevo Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Medio Ambiente en la Región de Magallanes, en el marco de los nombramientos sectoriales del gobierno del presidente José Antonio Kast.

El profesional cuenta con más de 25 años de trayectoria vinculada a planificación ambiental, turismo sostenible y conservación, con experiencia en coordinación de proyectos estratégicos y desarrollo de alianzas público-privadas orientadas al fortalecimiento territorial en la región. Fue candidato a consejero regional (CORE) como independiente por cupo de Chile Vamos.

Rosenfeld ha desarrollado funciones en instituciones como la Universidad de Magallanes, INACAP, FOSIS y SERCOTEC, liderando iniciativas de vinculación territorial, planificación estratégica y formulación de proyectos de impacto regional. Entre sus experiencias destacan la coordinación de proyectos de turismo sostenible, asesorías en planificación ambiental, formulación de iniciativas con financiamiento público y trabajo en articulación público-privada para el desarrollo regional.

De acuerdo con la información publicada en su perfil profesional, ha participado en procesos asociados a áreas silvestres protegidas, fortalecimiento de la cadena de valor turística local y promoción de modelos de desarrollo con enfoque de sustentabilidad, aspectos relevantes en una región caracterizada por su alto valor ecológico y proyección internacional.