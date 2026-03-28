MUJERES DE PUEBLOS ORIGINARIOS LIDERAN MONITOREO BIOCULTURAL PARA DEFENDER EL MAR EN MAGALLANES Y CHILE

Desde distintos territorios del país, incluyendo la Región de Magallanes, mujeres de pueblos originarios están liderando un innovador Programa de Monitoreo Biocultural Comunitario, impulsado por la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar. La iniciativa, activa desde 2024, articula conocimientos tradicionales y metodologías científicas en 11 zonas costeras de Chile.

La red está conformada por representantes de los pueblos Diaguita, Chango, Mapuche lafkenche-Williche, Kawésqar y Yagán, quienes trabajan en la protección de los ecosistemas marinos y los derechos territoriales. En este contexto, durante 2026 se desarrollan encuentros y actividades en distintos puntos del país, incluyendo la zona austral, para fortalecer el intercambio de conocimientos y ampliar el alcance del programa.

El monitoreo biocultural comunitario no solo considera parámetros científicos como pH, temperatura, oxígeno disuelto y otros indicadores de calidad del agua, sino que también incorpora elementos culturales e históricos, como relatos, prácticas y vínculos con el mar. Esto permite generar información propia, pertinente y accesible para las comunidades, fortaleciendo su participación en la toma de decisiones.

La iniciativa se desarrolla principalmente en Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), figura establecida por la Ley 20.249, que reconoce la administración comunitaria de áreas costeras. Desde 2024, el programa ha implementado pilotos territoriales y procesos de formación dirigidos principalmente a mujeres, incluyendo la participación de niñas, niños y adolescentes en el levantamiento de información.

Desde la red destacan que este trabajo busca recuperar la capacidad de decisión sobre los territorios y reforzar la resiliencia frente a amenazas ambientales.

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