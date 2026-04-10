CLÍNICA REDSALUD MAGALLANES Y OFICINA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO IMPULSAN CHARLAS SOBRE PROGRAMA BARIÁTRICO

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Javiera Biskupovic, de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Punta Arenas, junto a Génesis Cárdenas, encargada de presupuestos de RedSalud, y Pamela Salazar, enfermera del programa bariátrico, informaron a la ciudadanía sobre una nueva iniciativa enfocada en la salud femenina.

Se trata de un ciclo de charlas impulsado por el Programa de Obesidad de Clínica RedSalud Magallanes en conjunto con la Oficina de la Mujer, orientado principalmente a mujeres interesadas en conocer más sobre el programa bariátrico y las alternativas de tratamiento disponibles.

La primera jornada se realizará el próximo 16 de abril a las 15:00 horas en el tercer piso del Teatro Municipal de Punta Arenas, dando inicio a una serie de encuentros que buscan desarrollarse de manera mensual, con el objetivo de entregar información, orientación y acompañamiento en torno a la obesidad y sus tratamientos.

Desde la organización destacaron la importancia de generar estos espacios de educación y conversación, especialmente dirigidos a mujeres, promoviendo el acceso a información clara sobre procesos médicos vinculados al tratamiento de la obesidad.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse directamente con el Programa de Obesidad de Clínica RedSalud a través de WhatsApp al +569 4404 0478. Asimismo, la Oficina de la Mujer mantiene disponibles sus canales de contacto mediante el correo [email protected] y el teléfono y WhatsApp +569 6834 5819.

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