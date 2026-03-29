Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

29 de marzo de 2026

CONAF EN MAGALLANES REFUERZA SU LABOR AMBIENTAL Y ENFRENTA DESAFÍOS POR CAMBIOS INSTITUCIONALES

​La Voz de la ANEF en Magallanes

Pamela Vera, Dirigente SGATT

En una nueva edición del programa La Voz de la ANEF en Magallanes, se abordaron diversos temas vinculados al rol del Estado, la función pública y los desafíos institucionales, contando con la participación de Francisca Rivas, directora nacional de la ANEF, junto a los dirigentes Guido Serón y Pamela Vera, quienes entregaron su visión desde el ámbito forestal y ambiental.

En el primer bloque del programa Francisca Rivas, Directora Nacional de ANEF relató su llegada al mundo sindical desde el Servicio Nacional de Migraciones, destacando su experiencia como funcionaria y su paso desde honorarios a contrata, lo que marcó su compromiso con la defensa de los derechos laborales. En ese contexto, explicó que uno de sus principales objetivos ha sido visibilizar el trabajo del servicio, así como también relevar la importancia de comprender la migración desde una perspectiva de derechos humanos.

Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer la organización sindical, especialmente en un escenario marcado por recortes presupuestarios y cierta incertidumbre laboral en el sector público. En ese sentido, hizo un llamado a la unidad de los trabajadores, señalando que la organización colectiva es clave para resguardar condiciones laborales dignas y enfrentar eventuales cambios en la administración del Estado.

Durante el segundo bloque de La Voz de la ANEF Guido Serón, dirigente de CONAF, destacó el amplio trabajo que realiza la institución más allá del combate de incendios forestales, como la fiscalización del bosque nativo, la educación ambiental y la entrega anual de árboles a la comunidad. Además, advirtió sobre los desafíos que enfrenta el servicio ante procesos de transformación institucional, como el traspaso hacia el nuevo Servicio Nacional Forestal y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

En la misma línea, subrayó la preocupación existente por los recortes presupuestarios y su impacto en la operatividad del servicio, especialmente en la contratación de personal y en la preparación de futuras temporadas críticas. También valoró el trabajo conjunto con las nuevas autoridades, destacando la importancia del diálogo y la participación sindical en este proceso.

Finalmente, Pamela Vera, también dirigente, puso énfasis en la labor territorial que realizan los funcionarios, como patrullajes, monitoreo ambiental y educación en terreno, especialmente en la Reserva Nacional Magallanes. Junto con ello, destacó el aumento en la visitación tras la pandemia y reforzó el llamado a la comunidad a mantener conductas responsables, recordando que la prevención y el cuidado del entorno son fundamentales para evitar incendios y proteger los ecosistemas de la región.

Ximena Castro, Gerente parque del estrecho

PARQUE DEL ESTRECHO IMPULSA TURISMO SOSTENIBLE Y LLAMA A DIVERSIFICAR LA OFERTA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONMEMORAN 442 AÑOS DE LA CIUDAD REY DON FELIPE EN HISTÓRICO SITIO DE PUERTO DEL HAMBRE

Leer Más

​Autoridades, delegaciones y comunidad participaron en una ceremonia marcada por la reflexión histórica en uno de los hitos fundacionales del territorio magallánico.

​Autoridades, delegaciones y comunidad participaron en una ceremonia marcada por la reflexión histórica en uno de los hitos fundacionales del territorio magallánico.

rey don felipe
nuestrospodcast
Estudiantes capacitación SII

ESTUDIANTES DE SANTO TOMÁS APOYARÁN A CONTRIBUYENTES EN OPERACIÓN RENTA 2026 EN PUNTA ARENAS

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Pamela Vera, Dirigente SGATT

CONAF EN MAGALLANES REFUERZA SU LABOR AMBIENTAL Y ENFRENTA DESAFÍOS POR CAMBIOS INSTITUCIONALES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
SÉPTIMA FERIA GOURMET DE LA TEMPORADA 2025-2026 (11)

FERIA GOURMET SUPERA LOS 800 ASISTENTES EN PUNTA ARENAS Y PROYECTA CIERRE DE TEMPORADA EN ABRIL

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Turberas 3

TURBERAS, LAS BÓVEDAS DE LA NATURALEZA QUE CONTRIBUYEN A MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO