CONAF EN MAGALLANES REFUERZA SU LABOR AMBIENTAL Y ENFRENTA DESAFÍOS POR CAMBIOS INSTITUCIONALES

En una nueva edición del programa La Voz de la ANEF en Magallanes, se abordaron diversos temas vinculados al rol del Estado, la función pública y los desafíos institucionales, contando con la participación de Francisca Rivas, directora nacional de la ANEF, junto a los dirigentes Guido Serón y Pamela Vera, quienes entregaron su visión desde el ámbito forestal y ambiental.



En el primer bloque del programa Francisca Rivas, Directora Nacional de ANEF relató su llegada al mundo sindical desde el Servicio Nacional de Migraciones, destacando su experiencia como funcionaria y su paso desde honorarios a contrata, lo que marcó su compromiso con la defensa de los derechos laborales. En ese contexto, explicó que uno de sus principales objetivos ha sido visibilizar el trabajo del servicio, así como también relevar la importancia de comprender la migración desde una perspectiva de derechos humanos.

Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer la organización sindical, especialmente en un escenario marcado por recortes presupuestarios y cierta incertidumbre laboral en el sector público. En ese sentido, hizo un llamado a la unidad de los trabajadores, señalando que la organización colectiva es clave para resguardar condiciones laborales dignas y enfrentar eventuales cambios en la administración del Estado.

Durante el segundo bloque de La Voz de la ANEF Guido Serón, dirigente de CONAF, destacó el amplio trabajo que realiza la institución más allá del combate de incendios forestales, como la fiscalización del bosque nativo, la educación ambiental y la entrega anual de árboles a la comunidad. Además, advirtió sobre los desafíos que enfrenta el servicio ante procesos de transformación institucional, como el traspaso hacia el nuevo Servicio Nacional Forestal y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

En la misma línea, subrayó la preocupación existente por los recortes presupuestarios y su impacto en la operatividad del servicio, especialmente en la contratación de personal y en la preparación de futuras temporadas críticas. También valoró el trabajo conjunto con las nuevas autoridades, destacando la importancia del diálogo y la participación sindical en este proceso.



Finalmente, Pamela Vera, también dirigente, puso énfasis en la labor territorial que realizan los funcionarios, como patrullajes, monitoreo ambiental y educación en terreno, especialmente en la Reserva Nacional Magallanes. Junto con ello, destacó el aumento en la visitación tras la pandemia y reforzó el llamado a la comunidad a mantener conductas responsables, recordando que la prevención y el cuidado del entorno son fundamentales para evitar incendios y proteger los ecosistemas de la región.

