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21 de abril de 2026

CON CUPOS AGOTADOS EN MENOS DE DOS MESES: PATAGONIA RUNNING FESTIVAL REUNIRÁ A COMPETIDORES DE 25 PAÍSES

Este sábado 25 de abril se desarrollará la sexta edición del evento.

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El trail running chileno sigue desarrollando nuevas e interesantes experiencias para los deportistas.

Este sábado 25 de abril se disputará una interesante competencia, el Patagonia Running Festival, que se disputa íntegramente dentro del Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes.

La mitad de las inscripciones se agotaron el mismo día de apertura de los cupos, en julio, completando los cupos disponibles en septiembre de 2025, dejando a más de 800 competidores en lista de espera para disputar alguna de las cinco categorías en la sexta edición del evento: 5, 11, 21, 42 y 50 kilómetros.

El Patagonia Running Festival ha optado deliberadamente por limitar la participación a 500 corredores, un número que permite garantizar una experiencia personalizada, de alto nivel logístico y con el menor impacto ambiental posible. “La filosofía del evento es que se trata de una experiencia que se vive y se celebra en compañía”, señalan desde la organización, a cargo de The Massif, empresa responsable de la producción, primeros auxilios, hidratación y soporte en ruta.

El evento opera en estricta colaboración con CONAF, cumpliendo todos los protocolos exigidos para actividades dentro del Parque Nacional Torres del Paine: validación de recorridos, protocolos de seguridad, medidas de resguardo ambiental y coordinación operativa permanente. La Municipalidad de Torres del Paine también forma parte de las alianzas institucionales que respaldan el festival.

Fuente: adnradio.cl 



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