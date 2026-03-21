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21 de marzo de 2026

PSICÓLOGO ANALIZA IMPACTO DE CAÍDA DE FUNCIONARIO EN SERVICIO DE CARABINEROS

​Carabineros al Fin del Mundo

Psicólogo de la Prefectura Magallanes, Claudio Carrera Doolan

En el programa Carabineros al Fin del Mundo, el psicólogo de la Prefectura Magallanes, Claudio Carrera Doolan, abordó el impacto emocional y el significado institucional tras el fallecimiento del sargento 2° Javier Figueroa Manquemilla, quien murió luego de ser herido en un procedimiento policial en Puerto Varas.

El profesional destacó que este tipo de hechos genera una profunda reflexión dentro de la institución, recordando el juramento de servicio que implica incluso dar la vida si fuese necesario. “El carabinero representa a toda la sociedad, es quien resguarda el derecho de las personas a vivir tranquilas”, señaló, enfatizando el sentido de vocación que caracteriza a quienes integran la institución.

Carrera explicó que la pérdida de un funcionario no solo impacta a su familia, sino también a sus compañeros y a toda la comunidad. En ese contexto, indicó que el duelo institucional puede extenderse por meses, especialmente en las unidades más cercanas, donde el vínculo cotidiano hace más difícil sobrellevar la ausencia.

Desde el ámbito psicológico, detalló que el duelo es un proceso que puede durar entre seis meses y un año, y que es fundamental expresar el dolor para poder sobrellevarlo. Asimismo, destacó que el mejor homenaje a quienes fallecen en servicio es continuar cumpliendo con la labor, manteniendo vivo el compromiso con la comunidad.

El especialista también subrayó la importancia del rol preventivo de la ciudadanía, señalando que una comunidad organizada, atenta y colaborativa es clave para disminuir la delincuencia. En esa línea, destacó que el trabajo conjunto entre vecinos y autoridades puede transformarse en una herramienta efectiva de seguridad.

Finalmente, desde Carabineros reiteraron la invitación a la comunidad a participar en los homenajes al mártir institucional, incluyendo una misa en la Catedral de Punta Arenas y la firma de libros de condolencias dispuestos en distintas comisarías de la región, como una forma de acompañar a la familia y honrar su legado de servicio.

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